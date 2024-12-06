Özgür Özel İstanbul'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hisarüstü Kent Lokantası'nı, Muzaffer Akyol Müze Evi'ni ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i ziyaret etti.

Özel, bugün İstanbul'daki programları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Hisarüstü Kent Lokantası'nda vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Lokantada başına bone geçirerek görevlilerle tabaklara yemek koyan Özel, servis sırasında vatandaşlarla sohbet etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Özel, ihtiyaçlarını sorduğu vatandaşların daha fazla lokanta açılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Özel, daha çok çalışacaklarını belirterek, "Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ve belediyelerdeki sorunun, buradaki kuyruğun kalkması, bütün kayyumların gitmesi ve vatandaşın yeniden refaha ulaşması için bu iktidarın gitmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, daha sonra Beyoğlu'ndaki Muzaffer Akyol Müze Evi'ni ziyaret etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

İmamoğlu, yolda Özel'e, "Muzaffer Akyol, yıllar önce benim ilk tablo aldığım ressamlardan biridir." dedi.

Akyol tarafından kapıda karşılanan Özel ve İmamoğlu, müze ziyaretinden sonra İstiklal Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel'in son durağı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in makamı oldu.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra belediyenin çok iyi bir ivme yakaladığını kaydeden Özel, Başkan Güney'e hitaben, "Burayı CHP'nin bir daha kaybetmeyeceği bir belediye haline getirmeyle ilgili sözleriniz bizim için çok önemli. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Başarılar diliyoruz." diye konuştu.