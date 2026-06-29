Özgür Özel: Erdoğan 23 yıl sonra yenilgiyle tanıştı

(İZMİR) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Tire Belediyesi önünde yurttaşlara "O çok övünen, 'kazandım, kazandım, kazandım' diyen, kendisini yenilmez gören, rakipleri ile alay eden Recep Tayyip Erdoğan ilk karşılaşmamızda, 23 yıl sonra yenilgiyle tanıştı. Ben bundan sonra yenilgiyi arkada bırakanların partisindeyim. Onlar yenilgiyle tanıştılar, onları göndereceğim" diye seslendi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Tire Belediyesi önünde yurttaşlara hitap etti. Konuşmasına, "Bizimle birlikte bu yolda yürüyenlere, bize sahip çıkanlara, şuradaki annem gibi bizim için gözyaşı dökenlere, dua edenlere, kolumuza girenlere selam olsun" diyerek başlayan Özgür Özel, seçimlerde İzmir'de büyükşehir dahil 31 belediye başkanı adayı gösterdiklerini, 29 belediye başkanının seçildiğini anlattı. Özel, Tire Belediye Başkanı'nın da seçimi büyük bir başarıyla kazandığını söyledi ve kutladı. CHP'nin 31 Mart zaferine katkı koyan tüm belediye başkanlarının ve kendisinin CHP'nin öz evlatları olduğunu belirten Özel, "Biz başkanlarımızla kol kola iktidarı yürüyoruz. Tire ilçe örgütümüze, Tire Belediye Başkanımıza ve meclis üyelerimize, Tire ile İzmir'in seçilmiş İl Başkanı'na sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Bugün 15'inci ilde sabah 09.30'dan başlayarak yola düştük. Kimi ilçede kahvaltı ettik, kimi ilçede keşkek dövdük, kimi ilçede esnaf gezdik ama her ilçede bu sıcağın altında, bu iş gününde sizin gibi inanılmaz kalabalıkların ev sahipliğine, sahip çıkmasına, bize omuz vermesine şahit olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"YENİ BİR YÜRÜYÜŞÜN İÇİNDEYİZ"

Yurttaşlara, "Şunu bilin ki biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin öz evlatlarıyız" diye seslenen Özel, 31 Mart'ta sadece Cumhuriyet Halk Partilileri değil, Türkiye'de bütün demokratları kucakladıklarını, bundan sonra da kucaklamaya devam edeceklerini söyledi. Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Herkes şunu bilsin ki CHP'deysek kapı sonuna kadar açık, baba evinin kapısı sonuna kadar açık. Bütün demokratları yanımızda istiyoruz. O güne kadar bize yapılan bu kötülükler sürerse ve birileri CHP'yi bitirmeye, yok etmeye, kendi iktidarlarını sürdürmek için CHP'deki kaosu yargı oyunlarıyla sürdürmeye gayret ederlerse hiç ama hiç umutlanmasınlar. Biz her şeyden vazgeçeriz ama iktidar yolculuğundan vazgeçmeyiz. O yüzden biz yapılacak ilk seçimde iktidar olmak için ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. İşte o yüzden artık biz nerede olursak olalım yeni bir yoldayız, yeni bir yürüyüşün içindeyiz. Yeni yolumuzda, yeni yürüyüşümüzde artık gençlerin kırılan umutlarını yeniden onarmak, onlara dünyanın başka ülkelerinde değil, Türkiye'de hayal kurdurmak; ev hanımlarını evde bir başlarına çaresiz bırakmak değil onları da sosyal güvenceye kavuşturmak; emeklileri 20 bin lira maaşla 'Kira ödersen aç kalırsın, karnını doyurursan sokakta kalırsın' haksızlığından kurtarmak; asgari ücreti alın terinin karşılığını bulacak şekilde, gerçek şekilde ücretlendirmek; küçük esnafa, KOBİ'ye, sanayiciye daha çok kazanması ama çalışanıyla daha hakça bölüşmesi için olanaklar yaratmak ve bu iktidar yol yapana geçiş garantisi, köprü yapana köprüden geçiş garantisi, havaalanına uçuş garantisi, hastaneye hasta garantisi verirken, süt üreticisine ve hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşanlara geçim garantisi vaat etmek… Bunun için yeni bir mücadelenin içindeyiz."

"ONLAR YOLUN SONUNDA"

Emeklisinden emekçisine, çiftçisinden esnafına, kadınından gencine hep beraber daha büyük cesaretle onlara sahip çıkmaya, onların iktidarını kurmaya kararlı olduklarını vurgulayan Özgür Özel, "Tayyip Erdoğan'ın iktidarı; yorulmuş, yaşlanmış, yürüyemeyen, takati kalmamış ve siyasetçilerden koparılıp bürokratlara teslim edilmiş bir iktidardır. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyasetçilerin değil bürokratların, teknokratların sözü geçmekte ve en çok da o partinin siyasetçilerinin gücüne gitmektedir. Biz artık şunu söyleyebiliriz: Tüm Tire bilsin, İzmir bilsin, Türkiye bilsin; onlar yolun sonundadır. Biz daha en başındayız. Bu yolda kararlılıkla, inançla hep birlikte yürüyeceğiz. Bir tarafta yürümeye mecali kalmayanlar, yorulanlar, yaşlananlar, bir tarafta her yaştan gençler. Yaş ortalaması 58 olan Parti Meclisi'ni 42'ye düşürdük, MYK'nin yaş ortalamasını 44'e düşürdük. Yarısını kadın, yarısını erkek yaptık. Ama herkes şunu bilsin ki ne yaptıysak, ne yapacaksak Atatürk'ün 10'uncu Yıl Marşı'nda da söylediği gibi her yaştan gençlerle yapacağız" şeklinde konuştu.

"BU MÜCADELEDE HERKESİN YERİ VAR"

CHP'ye "mutlak butlan" kararına değinen Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öylesi vardır burada yazıyor, 'Yaşasın butlana rağmen sosyal demokratların direnişi' diyor. Öylesi vardır 30, 35 yaşındadır, butlancıdır. Yani seçilmişin değil atanmışın peşindedir. Ondan hayır gelmez. Öylesi vardır 80 yaşındadır, seçilmişin arkasındadır. Onun yoluna kurban olayım. Şunu söylüyorum. Gençlerin umudu olmak önemli. Gençlerle yürüyeceğiz, kadınların yeni partisi, yeni yürüyüşü olmak önemli. Onlarla yürüyeceğiz. Her yaştan gencin, emekli öğretmenlerin, işçilerin, elleri nasırlı çiftçilerin, bu mücadelede herkesin yeri var. Biz dolunun, yağmurun altında yola çıkarken arkamızda eski siyaseti, kaybeden siyaseti, kaybetse de çekilmeyen siyaseti geride bıraktık. İlk aday olduğum gün söylemiştim. Bülent Ecevit nasıl 70'lerde girdiği ikisi genel, ikisi yerel, dört seçimden de partisini birinci yaptıysa girdiğim her seçimde 'Partiyi birinci yapmazsam, o gün bırakırım' demiştim."

Seçildik, beş ay sonra girdiğimiz ilk seçimde 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi oldu. Kurulduğundan 23 yıl sonra; o çok övünen, 'kazandım, kazandım' kazandım' diyen, kendisini yenilmez gören, rakipleri ile alay eden Recep Tayyip Erdoğan, ilk karşılaşmamızda, 23 yıl sonra yenilgiyle tanıştı. Ben bundan sonra yenilgiyi arkada bırakanların partisindeyim. Onlar yenilgiyle tanıştılar. Onları göndereceğim. Yenilgiler, kaybetmek, üzülmek... Kadın Kolları; size söylüyorum, seçim akşamı tülbenti başına sarmak, karanlık odada oturup dert yapmak kalmadı artık. Kazanmak var kazanmak. Gençlik kollarına söylüyorum; ışıklar kapanınca eve girmek, babası, 'Ne oldu yine mi kaybettiniz' deyince gözünü kaçırmak yok. Bundan sonra erkenden kapanan ışıklar yok. Bundan sonra zafer var, iktidar var. Ben Trabzon'da, Gümüşhane'de, Tokat'ta, Amasya'da, Çorum'da, Nevşehir'de, Denizli'de, Burdur'da, Diyarbakır'da, Gaziantep'te, bugün İzmir'de görüyorum ki artık kimsenin kaybetmeye tahammülü kalmamış. Millet ayakta. Benimle birlikte iktidara yürümeye var mısınız? Size inanıyorum, size güveniyorum. Size söz veriyorum. Nasıl yerel seçimlerde 47 yıl sonra başardıysak, genel seçimlerde 50 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapacağız. Hep beraber sizin yüzünüzü güldüreceğiz. Size inanıyorum, size güveniyorum. Yolunuz açık olsun, yolunuz açık olsun. İyi ki varsınız."