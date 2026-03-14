Özgür Özel, Manisa'da "Sarışın Bir Kurt: Mustafa Kemal Atatürk" Sergisini Ziyaret Etti

14.03.2026 20:54  Güncelleme: 22:23
(MANİSA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği "Sarışın Bir Kurt: Mustafa Kemal Atatürk" sergisini ziyaret etti. Sergide Atatürk'ün orijinal fotoğrafları, döneme ait gazeteler, yazışmalar ve tarihi belgeler yer alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, küratörlüğünü Fahri Özdemir'in üstlendiği "Sarışın Bir Kurt: Mustafa Kemal Atatürk" sergisini ziyaret etti. Özel'e CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa Milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün orijinal fotoğrafları, döneme ait gazeteler, dergiler, yazışmalar ve çok sayıda tarihi dokümanın yer aldığı sergide, 1907'den 1938'e uzanan süreçte Atatürk'ün liderlik yolculuğu kronolojik bir anlatımla ziyaretçilere sunuluyor.

Özel: "Hepimiz çok duygulanarak izledik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küratör Fahri Özdemir'in anlatımı eşliğinde sergiyi gezdikten sonra şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın Fahri Özdemir'in özel bir koleksiyonu var. Bu koleksiyonun çok küçük bir parçasını bu dönemde Manisa'da Fatih Sergi Salonu'nda hem çok özenerek, çok çalışarak Manisalıların ziyaretine açtı. Küratörlüğünü de kendisi yaptı. Ben de çok sayıda burayı gezen kişiden çok olumlu şeyler duymuştum. Bugün de iftar programımızdan bir saat önce Uşak mitinginden sonra buraya yetiştik. Kendisi tarafından bize anlatılması ayrı bir şans bizim için, ayrı bir keyif. Bütün eserleri birden Etimesgut Belediyesi aracılığıyla Ankara'da büyük bir Atatürk Müzesi yapılacak ve kendi ifadesiyle Anıtkabir'de sergilenen eserlere denk nitelikte ve nicelikte olacağını öğrendik. Bu da çok heyecan verici bir durum. Atatürk'ün daha önce görmediğimiz resimleri, gördüğümüz resimlerinin, fotoğraflarının orijinalleri, Anadolu Ajansı kurulsun diye cepheden, Atatürk tarafından kurulmuş Anadolu Ajansı'nın 9 Eylül 1922 günü İzmir işgalden kurtarıldığında Anadolu'ya çektiği telgraf... Bunlar muhteşem belgeler. Hepimiz çok duygulanarak izledik. Çok çok teşekkür ediyoruz, emeklerine sağlık. Koleksiyonerler haklı olarak biraz bencil olurlar. Başka türlü öyle bir koleksiyon ortaya çıkmaz. Bir koleksiyonerin bir şehre gönlünü bu kadar açtığı için de Manisamız adına kendisine teşekkür ediyorum."

Sergiye ilgi beni çok mutlu etti, olağanüstü rakamlar var

Serginin küratörü Fahri Özdemir de Özel'e ziyaretlerinde ötürü teşekkür ederek koleksiyonunun uzun yıllara dayanan birikiminin küçük bir bölümünü Manisa'da sergilediklerini belirtti. Özdemir, "Bu sergi benim yıllardan beri topladığım koleksiyonun çok ufak bir parçası. Yaklaşık 1,5–2 yıl sonra da müzeye dönüşecek Ankara Etimesgut'ta. Açmayacaktım ben bu sergiyi ama Manisa olunca kıramadık. Söz verdim, açtık. İlginin de çok güzel olması beni çok mutlu etti. Olağanüstü rakamlar var, hiçbir yerde görmediğim rakamlar çok hoş. Görülmesini çok önerdiğim bir sergi, çünkü bir daha da gelme şansı yok" dedi.

Kaynak: ANKA

Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu Prizde unutulan şarj aleti yangın çıkardı: 16 kişi hastanelik oldu
Galatasaray’dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım
Adalet Bakanı Gürlek’ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne ziyaret: Adalet güçlüden yana algısını yıkacağız
21 saniyelik basın toplantısı Zeki Murat Göle’ye soru sorulmadı 21 saniyelik basın toplantısı! Zeki Murat Göle'ye soru sorulmadı
Meloni: İtalya, Orta Doğu’daki savaşın bir parçası değildir Meloni: İtalya, Orta Doğu'daki savaşın bir parçası değildir
Gaziantep FK, Antalyaspor’a fena patladı Gaziantep FK, Antalyaspor'a fena patladı

21:54
21:50
21:17
19:49
19:45
18:54
