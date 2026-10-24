Özgür Özel, Manisa\'da Dutlulu ve 14 ilçe belediye başkanıyla toplantı yaptı

(MANİSA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa'daki 14 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'ye geçeceği iddia edilen ancak bu iddiayı yalanlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Manisa'daki 14 ilçe belediye başkanıyla toplantı yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantıya, YENİ Parti İl Başkanvekili Erdem Nalbant ile YENİ Parti Manisa milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen de katıldı.