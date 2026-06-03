Özgür Özel, Nazım Hikmet'i Anarak Paylaşımda Bulundu - Son Dakika
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Özgür Özel, Nazım Hikmet'i Anarak Paylaşımda Bulundu

Özgür Özel, Nazım Hikmet\'i Anarak Paylaşımda Bulundu
03.06.2026 12:54
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nazım Hikmet'in vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla saygı duruşunda bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "'Düşmesin bizimle yola; evinde ağlayanların göz yaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar.' Büyük şair Nazım Hikmet'i vefatının 63'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, şair Nazım Hikmet'in vefatının 63'üncü yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Düşmesin bizimle yola, evinde ağlayanların göz yaşlarını, boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar.' Büyük şair Nazım Hikmet'i vefatının 63'üncü yılında saygı ve rahmetle anıyorum."

Özel paylaştığı videoda, Nazım Hikmet'in, Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinden, "Bu bir türkü, toprak çanaklarda/ güneşi içenlerin türküsü!/ Bu bir örgü/ alev bir saç örgüsü!/ kıvranıyor;/ kanlı; kızıl bir meş'ale gibi yanıyor/ esmer alınlarında/ bakır ayakları çıplak kahramanların!/ Ben de gördüm o kahramanları, ben de sardım o örgüyü,/ ben de onlarla/ güneşe giden/ köprüden/ geçtim!/ Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi./ Ben de söyledim o türküyü!/ Yüreğimiz topraktan aldı hızını; altın yeleli aslanların ağzını/ yırtarak/ gerindik!/ Sıçradık;/ şimşekli rüzgara bindik! Kayalardan/ kayalarla kopan kartallar/ çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını./ Alev bilekli süvariler kamçılıyor/ şaha kalkan atlarını!/ Akın var/ güneşe akın!/ Güneşi zaptedeceğiz/ güneşin zaptı yakın!/ Düşmesin bizimle yola/ evinde ağlayanların/ göz yaşlarını

boynunda ağır bir/ zincir gibi taşıyanlar!/ Bıraksın peşimizi/ kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar!/ Akın var/ güneşe akın!/ Güneşi zaaptedeceğiz/ güneşin zaptı yakın" kısmını okudu.

Özel'in paylaştığı videoda, mutlak butlan kararının ardından Genel Merkez'den TBMM'ye yürüyüşünden, Güvenpark'taki bayramlaşmadan ve Güvenpark'ta Anıtkabir'e yürüyüşünden kesitler yer aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Nazım Hikmet'i Anarak Paylaşımda Bulundu - Son Dakika

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