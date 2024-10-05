Özgür Özel, Nikah Şahidi Oldu

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile Asiye Kandoğmuş çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Çaykara ile Kandoğmuş, İstanbul'daki bir etkinlik alanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahta çiftin şahitlerinden biri de CHP Genel Başkanı Özel oldu.

İmamoğlu, çiftten "evet" yanıtını aldıktan sonra şahitlere söz verdi.

Özgür Özel, mutlulukla şahitlik ettiğini belirterek, çiftin nikah tarihi almadan, katılım sağlayabilmeleri için önce kendilerine sorma inceliği gösterdiğini söyledi.

Bu düğünde olmayı çok istediğini kaydeden Özel, " Hatay'da da çok önemli bir görev var. İkisi aynı gün, aynı saate denk gelince yüreğim ağzıma geldi. Çiftimiz nikahın saatini bile değiştirdiler. Partisine bu kadar bağlı birinin, ülkesini bu kadar seven birinin, eşine de bu kadar bağlı olacağına, bu kadar çok seveceğine yürekten inanıyorum. Ailemiz her geçen gün biraz daha büyüyor. Bundan sonraki süreçte onlardan çok güzel haberler alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Diğer şahitlerin de mutluluk dileğinde bulunmalarının ardından İmamoğlu, çiftin aile cüzdanını Özel'e teslim etti.

Özel, cüzdanı geline takdim ederek, "Partimizin genel prensipleri dahilinde aile cüzdanını Asiye'ye emanet ediyoruz. Asiye'yi de bir ömür boyunca Utku'ya emanet ediyoruz." dedi.

Nikahın ardından partililer ve aile fertleri genç çiftle fotoğraf çektirdi.