Özgür Özel, Pakize Aydar'ın Cenazesinde

(ANKARA)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın cenaze törenine katıldı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partinin önceki dönem genel başkan yardımcılarından Necati Yağcı'nın hayatını kaybeden kayınvalidesi Pakize Aydar'ın Ankara'da Cebeci Asri Mezarlığında düzenlenen cenaze törenine katıldı.
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