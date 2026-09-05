Özgür Özel, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Özgür Özel, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu

Özgür Özel, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi\'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne'de restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özel, caminin yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çektiğini belirterek, restorasyonun ardından 100 yıl süreyle ziyarete açık kalacağını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne programı kapsamında Selimiye Camisi'ni ziyaret etti.

Özel, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ve beraberindekilerle camiyi gezerek yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özel, Selimiye Camisi'nin yaklaşık 4 yıl süren restorasyon sürecinin Edirne'nin uzun süre gündeminde kaldığını söyledi.

Selimiye'nin kente özellikle inanç turizmi açısından önemli katkı sunduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Selimiye Camisi 4 yıl boyunca restorasyondaydı. Edirne'nin uzun süre gündemindeydi. Çünkü şehre inanç turizmi açısından inanılmaz katkısı olan muhteşem bir eser. Mimar Sinan'ın ustalık eseri. Restorasyonundan sonra şehri ilk ziyaretim. Belediye Başkanımızla, İl Başkanımızla ve arkadaşlarımızla beraber gezdik. Gördüğümüz halden çok memnun kaldık."

Özel, Selimiye Camisi'nin Edirne'ye yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçi çektiğini ifade ederek, eserin kent açısından hem maddi hem de manevi değer taşıdığını dile getirdi.

Restorasyonla ilgili bilgi aldıklarını aktaran Özel, "Bundan sonra 100 yıl süreyle caminin ziyarete açık kalmasına katkı sağlanacağı bilgisini aldık ve memnun olduk." dedi.

Edirne'nin Selimiye'nin yanı sıra çok sayıda önemli tarihi ve kültürel esere ev sahipliği yaptığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Edirne'de ne varsa Selimiye'nin gölgesinde kalır diye söylenir. Ama Edirne'ye gelenler Selimiye ile birlikte çok önemli eserleri ziyaret etme ve çok iyi bir deneyimle buradan ayrılma imkanına sahip olacak. Biz de tüm vatandaşlarımızı, Osmanlı'nın İstanbul'dan önceki başkentine, Manisa'da yetişen Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkıp İstanbul'u fethetme hazırlıklarını yaptığı başkenti ziyaret etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni ziyaret edip incelemelerde bulundu - Son Dakika

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