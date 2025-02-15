Özgür Özel, Salihli'de CHP'nin Başarılarını ve Ekonomik Zorlukları Vurguladı - Son Dakika
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Özgür Özel, Salihli'de CHP'nin Başarılarını ve Ekonomik Zorlukları Vurguladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salihli Belediyesi'nı ziyaret ederek, belediye başkanlarının ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ve CHP'nin Salihli'de elde ettiği başarılarla ilgili açıklamalarda bulundu. Özel, Salihli'deki yüzlerin gülmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

15.02.2025 16:23  Güncelleme: 17:47
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(MANİSA)- Manisa'da Salihli Belediyesi ziyaretinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  belediye başkanlarının ekonomik olarak büyük güçlüklerle mücadele ettiğini belirterek, "Zaten bir belediye, ilçelerde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden devralındıysa ben o başkana hiç sormuyorum 'borç var mı?' diye. Mutlaka bir borç rekoru var orada, bir mali disiplinsizlik var, bir personel rejiminde maalesef bir boş vermişlik, hiç buralarda olmayanların, buralarda görevdeymiş gibi olanlar var. Bunlarla mücadele edildiğini de biliyoruz. Buna rağmen Salihli'de yüzlerin gülüyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'yu ziyaret etti. Özel, zuyaretet yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Daha önce Mazlum Başkan, aday olup çok hak ettiği halde Salihli Belediyesini kazanamamıştı. Salihli İlçe Başkanı olarak emeği var, milletvekili olarak görevi var. Ama Salihli Belediyesi bu kez çok önemli bir süreçte, Manisa'da 18 belediyeden 17'sinde aday gösterebildiğimiz ve 15'ini kazandığımız bir süreçte Salihli gibi Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok önemli bir ilçeyi, tarihinde çok izlerimizin olduğu bir ilçeyi, bizden aldığı hizmetlerle, kültürel katkılarımızla çok önemli bir ilçeyi yeniden kazandık. Ben Salihli Belediyesi'ni milletvekili olarak 2014 seçimlerine kadar üç yıl boyunca bizim bir belediyemiz olarak, Mustafa Uğur Okay'ın belediye başkanlığı sırasında gelmiştim. 2014'te kendi hatalarımızla, sevgili Mustafa Uğur Okay'ın o süreçte önce adaylığı düşünmemesi ve aslında çok başarılı olduğu bu belediyede partinin belli bir süre adaysız kalmasıyla bir türbülans yaşamıştık. Sonra bedelini çok ağır ödedik. Yoksa çok kıymetli bir belediye başkanımızdı. Bunun yanında o dönemde birlikte görev yaptığımız Sayın Sakine Öz'ün Salihli siyasetine emeği büyük, Mazlum Bey'in büyük.

"Manisa Büyükşehir, Türkiye'de ilk üçe girmiş durumda"

Bugün geldiğimiz noktada yeniden burada hep birlikte oturuyor olmak, bir Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'nın burada kahvesini içecek olmak, bunun da bizim siyasetimiz boyunca hep yan yana olduğumuz, hep birlikte partimizde görev yaptığımız arkadaşlarımızı burada belediye başkanı olarak görmek, salonda görmek, salonun her yanında Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok belediye başkanını, onların seçimi beraber kazandığı ilçe başkanlarımızı görmek bizim için büyük bir gurur. Bugün Salihli'de ayrıca Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yedi sekiz aylık performanslarının değerlendirildiği bir sunumu, bir kapalı toplantıyı da yapacağız. Ama Ferdi Başkan o gece Salihli'nin de büyük destekleriyle, bütün Manisa'nın destekleriyle Türkiye'de, 'kazanılamaz' denilen Manisa'yı kazanmayı bırakın, seçimlere doğru ben, 'her iki kişiden birinin oyunu alarak geleceğiz' diyordum. Ama neredeyse yüzde 60'lık bir oyla, bütün gece Türkiye birinciliği ile ikinciliği arasında gidip gelen bir yerde kazandık. Bugün de kendisinden memnuniyet, seçildiğinin ilerisinde. Türkiye'nin tüm büyük şehirleri arasında ilk üçe girmiş durumda ki çok zor bir belediyeyi devraldı. Salihli'de de yüzlerin güldüğünü ve hem Büyükşehir'in hem Salihli Belediye başkanlarının hizmetlerinin yüz güldürdüğünü söylemek durumundayım.

"Salihli'ye en iyi hizmeti yapmak için gayret edeceğiz"

Ekonomik olarak büyük güçlüklerle mücadele ediyor. Zaten bir belediye, ilçelerde özellikle Milliyetçi Hareket Partisinden devralındıysa ben o başkana hiç sormuyorum 'borç var mı?' diye. Mutlaka bir borç rekoru var orada, bir mali disiplinsizlik var, bir personel rejiminde maalesef bir boş vermişlik, hiç buralarda olmayanların, buralarda görevdeymiş gibi olanlar var. Bunlarla mücadele edildiğini de biliyoruz. Buna rağmen Salihli'de yüzlerin gülüyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabii Enver Başkanım Salihli İlçe Başkanımız Salihli'ye, Salihli siyasetine kendisi ilçe başkanı olarak ve ilçe yönetimimizle çok önemli bir katkı sunuyor. Bizim de her zaman birlikte olduğumuz, her zaman çok değer verdiğimiz bir siyasi yol arkadaşımız. O açıdan ben Salihli'deki hem Cumhuriyet Halk Partilileri Enver Başkanın şahsında hem de tüm Belediye Meclisi Grubumuzu, Grup Başkanlarımızın şahsında, bütün belediye meclis üyelerine, diğer partilerden seçilenleri de Sayın Mazlum Başkanın şahsında tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sonuçta Salihli'ye en iyi hizmeti yapmak için gayret edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de çok daha başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel, Salihli'de CHP'nin Başarılarını ve Ekonomik Zorlukları Vurguladı - Son Dakika

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