Özgür Özel, Silivri'de İmamoğlu ile Diğer Tutukluları Ziyaret Etti

(İSTANBUL) - Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret etti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde komedyen Deniz Göktaş'ı Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel, daha sonra Silivri'ye gelerek Marmara Kapalı Cezaevi'nde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere diğer tutuklu belediye başkanları ve siyasetçilerle görüşen Özel, yaklaşık 6 saat sonra cezaevinden ayrıldı.

Özgür Özel, İmamoğlu'nun sanık olarak yer aldığı İBB, casusluk ve diploma davaları için yarın da Silivri'de olacak.