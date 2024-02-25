CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Sosyalist İşçi Partisinin ev sahipliğinde Madrid'de gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısında, Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel'in göreve gelmesinin ardından CHP, 12 yıllık aranın ardından Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda, Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek.

Özel, göreve seçilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa ve otoriter popülizme karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini savunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak. Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevi 2022 yılından bu yana parti adına sürdüren Ünal Çeviköz'e katkıları için teşekkür etti.