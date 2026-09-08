Özgür Özel, tahliye edilen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı'yı aradı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşık yedi yıldır cezaevinde bulunan ve tahliye edilen önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Partiden yapılan açıklamada görüşme doğrulandı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Özel, yaklaşık yedi yıldır cezaevinde bulunan ve tahliye edilen önceki dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'yı telefonla aradı.
YENİ Parti'den yapılan açıklamada, Özel'in Mızraklı ile telefon görüşmesinde tahliyesi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
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