Özgür Özel'in TBMM'de İlk Mesai Günü... Özel, Myk Üyelerinin Katılımıyla Toplantı Yaptı

(TBMM) - Özgür Özel, istinaf mahkemesinin tedbir kararı ve CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesinin ardından, "yeni genel merkezimiz" olarak nitelendiği TBMM'deki CHP Grup Başkanlığı'nda ilk mesai gününü tamamladı. Ziyaretçileri kabul eden Özgür Özel, bazı MYK üyelerinin katılımıyla toplantı yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00 sıralarında TBMM'ye geldi. CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve partililer tarafından karşılanan Özgür Özel burada kendisini bekleyen gazetecilere açıklama yaptı. Özel daha sonra, kapıdaki levhaları "Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel" olarak değiştirilen makam odasına geçti.

Özel'e TBMM'de ilk ziyaret eden DEM Parti tarafından gerçekleştirildi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberinde Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ile saat 13.30'da Özel'i ziyaret etti. DEM heyetinin ziyareti 1 saat 15 dakika sürdü. Ziyaretin ardından ortak açıklama yapılırken, Özgür Özel, "Meclisimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu ilk günlerde olduğu gibi bugün de CHP Genel Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugün de Meclis'teki genel başkan odamız ve grup Yönetim Kurulu odamız partimizin genel merkezi işlevini görüyor. Bugün ilk mesai günümüze başladık" ifadelerini kullandı.

Özel, DEM heyetinin bu destek ziyaretinin önemli olduğunu ifade ederek "bu tarihi ziyarete gölge düşmemesi için" soru almayacaklarını söyledi ve açıklamaların ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindekileri, CHP Grup Başkanlığı ile aynı katta yer DEM Parti Grubu'nun bulunduğu bölüme kadar uğurladı.

Özel, bugünkü ziyaretler kapsamında dayanışma amacıyla gelen EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile beraberindeki heyeti de ağırladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Özgür Özel ve Seyit Aslan açıklama yaptı. Seyit Aslan, "mutlak butlan kararına, baskıya, şiddet politikalarına, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, kayyum politikalarına karşı burada olduklarını söyleyerek, "Dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte mücadele içerisinde olacağız" dedi.

Özel gün boyunca, MYK ve PM üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve diğer ziyaretçiler ile görüştü. Özgür Özel akşam saatlerinde Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın, Murat Emir, Ali Mahir Başarır ve bazı MYK üyelerinin de katılımıyla bir toplantı yaptı.

Özgür Özel, saat 22.00 sıralarında çalışmalarını tamamlayarak, partililerle birlikte Meclis'te ayrıldı. Özel, ayrılırken de gazetecilerin soruları üzerine, ilk Meclis mesaisinin yoğun olduğunu belirterek, "Çok kıymetli ziyaretçilerimiz vardı. Toplantılarımızı yaptık, planlamalarımızı yaptık" dedi ve bayramlaşma programına ilişkin bilgi verdi.

Öte yandan TBMM'nin Kurban Bayramı tatilinde olması dolayısıyla gelen ziyaretçiler tutanakla Meclis'e alındı.