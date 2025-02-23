Özgür Özel: Yangın Raporu Gizleniyor - Son Dakika
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Özgür Özel: Yangın Raporu Gizleniyor

CHP Lideri Özgür Özel, Bolu yangınının bilirkişi raporunun iktidar tarafından engellendiğini açıkladı.

23.02.2025 11:45
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasına ilişkin 3 günde raporunu tamamlayan ve "korsan" ilan edilen ilk bilirkişi heyetinin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazı ile bu bilirkişilerin raporları kabul edilmeyince yazdıkları azil dilekçelerini paylaşarak, "Yeni heyetten 1 aydır haber yok. Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 36'sı çocuk, 78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu'daki yangın faciasının soruşturmasının da ayrı bir faciaya dönüştüğünü, yürekleri, vicdanları yaktığını belirtti.

"O Heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi"

Özel, "Hukuk tanımaz iktidar, asıl sorumluları adaletten kaçırmak için binbir türlü oyun oynuyor. Yangın günü 21 Ocak'ta savcılık talimatı ve resmi yazısı ile oluşturulan Bilirkişi Heyetinin hazırladığı rapor, Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğuna işaret ettiği için teslim alınmamış ve bizzat Adalet Bakanı tarafından 'korsan' ilan edilmişti. Şimdi o raporu hazırlayan heyetin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazıyı kamuoyu ile paylaşıyorum. Bilirkişi Heyetinin raporu, asıl sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi olduğunu ortaya koymuştu. O Heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi" ifadelerini kullandı.

"İktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı"

Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesinin istendiğini aktaran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum. 7 bilirkişinin 7'si de gece gündüz çalışıp hazırladıkları rapor kabul edilmeyince aşağıdaki manidar dilekçeleri yazdılar. İktidar temsilcileri bu heyetin yeni uzman isimlerle 'genişletildiğini' iddia etmişlerdi. Ancak iktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı. İlk heyet 3 günde raporu hazırlamışken, yeni heyetten 1 aydır haber yok. Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak."

Kaynak: ANKA

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