CHP Grup Başkanı Özel Denizli'de... Özgür Özel: Nasıl 30 Yıl Sonra Denizli'yi Aldıysak, İlk Seçimlerde de Türkiye'yi Kazanacağız - Son Dakika
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CHP Grup Başkanı Özel Denizli'de... Özgür Özel: Nasıl 30 Yıl Sonra Denizli'yi Aldıysak, İlk Seçimlerde de Türkiye'yi Kazanacağız

19.06.2026 12:54  Güncelleme: 14:30
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'nin Çardak ilçesinde kahvehane ziyaretinde yaptığı konuşmada, partisini birinci parti yaptıklarını ve önümüzdeki seçimlerde Türkiye'yi kazanacaklarını söyledi.

(DENİZLİ) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli'de kahvehane ziyaretinde, genel başkan adaylığı sürecindeki siyasi yürüyüşünü Denizli örgütünün desteğiyle başlattıklarını hatırlatarak, "Yürüyüşe buradan başlamıştık. O gün bugündür durmadan yürüyoruz. Hep birlikte partimizi birinci parti yaptık. Denizli Büyükşehir'i kazandık. Nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Denizli programı çerçevesinde Denizli'nin Çardak ilçesinde partililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında bir yurttaş, "Başkanım sizinleyiz" ifadesini kullandı. Özel, daha sonra kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılanan Özel, vatandaşlarla birlikte çay içerek sohbet etti.

Özel, sohbet esnasında, "Belediye nasıl gidiyor, memnun musunuz" diye sordu. Özel, "Güzel şeyler yapıldı" ifadesini kullandı. Yurttaşlar, "Bundan sonra daha güzel olacak her şey, umudumuz sensin başkanım" dedi. Bir yurttaşın, "Sandığa gitmeyeceğiz" sözleri üzerine Özel, "Beraberiz, sandığa gideceğiz" ifadesini kullandı.

Özel, "Denizli'ye geldik, ilk girer girmez çay ikramı için bizi karşıladılar. Biz ilk yola çıktığımızda Denizli'ye gelmiştik ilk imzaları almak için, her şey burada başlamıştı. Bugün de büyük bir ev sahipliği, sahip çıkış var" diye konuştu.

"YAPILAN İLK SEÇİMLERDE TÜRKİYE'Yİ KAZANACAĞIZ"

Özel, şunları kaydetti:

"Değerli Çardaklılar, biz Denizli'ye Ankara tarafından gelirken de bazen İstanbul'dan, Ankara'dan uçakla gelindiğinde de ilk Çardak'a iniyorduk ve sonra Denizli'ye geçiyorduk. Ama bu sefer şöyle bir güzelliği var. Çardak'a geldik, Çardak'ta Cumhuriyet Halk Partili bir belediye var artık. Burası Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Belediye başkanımıza, meclis üyelerimize bir kez daha hayırlı olsun diliyorum."

Denizli'ye girerken, 'Çardak'ta bir çay içelim' dedik ve kahveye geldik. Ama her zaman olduğu gibi Denizli'de çok sıcak bir karşılama var. Ben Genel Başkan adayıyken, ilk yola çıktığımda bana şimdiki Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Bey, şimdiki il başkanımız, önceki il başkanımız, milletvekilimiz 'İlk bizim buraya uğrayın, imzaları ilk biz buradan vereceğiz. Yola buradan çıkın' demişti. Yürüyüşe buradan başlamıştık. O gün bugündür durmadan yürüyoruz. Hep birlikte partimizi birinci parti yaptık. Denizli Büyükşehir'i kazandık. Denizli'nin neredeyse yüzde 95'ini kazandık.

Bundan sonra da Türkiye'de nasıl yerel seçimlerde birinci parti olduysak, nasıl 30 yıl sonra Denizli'yi aldıysak, yapılan ilk seçimlerde de Türkiye'yi kazanacağız. Bizi yolumuzdan hiç kimse çeviremez. Hepinizi çok seviyorum. Sarıgölümüzle, Buldanımız omuz omuza duruyor zaten. Buldan ilçe başkanıma sordum, 'Nasıl bizim Manisa?' dedim. Ona emanet, Manisa'nın elini Buldan tutuyor orada. Hepinizi kendi hemşerilerim olarak, komşularım, annelerim, kardeşlerim, akrabalarım olarak görüyorum. Siz arkamda oldukça beni de kimse yolumdan çeviremez, partimizi de kimse durduramaz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı cumalarınız olsun, güzel günleriniz olsun. Sağ olun, var olun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanı Özel Denizli'de... Özgür Özel: Nasıl 30 Yıl Sonra Denizli'yi Aldıysak, İlk Seçimlerde de Türkiye'yi Kazanacağız - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Grup Başkanı Özel Denizli'de... Özgür Özel: Nasıl 30 Yıl Sonra Denizli'yi Aldıysak, İlk Seçimlerde de Türkiye'yi Kazanacağız - Son Dakika
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