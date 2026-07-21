Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz derinleşiyor. parti grubunda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını ilan etti.
Bu açıklamasının ardından kuracakları yeni ittifakın ismini de duyuran Özel, "Atatürk'le sorunu olmayan, Misak-ı Milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan tüm demokratları, Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz - Son Dakika
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