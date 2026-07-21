Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz - Son Dakika
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Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz

21.07.2026 14:45
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Parti grubunda açıklamalarda bulunan Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını ilan etti. Kurulacak yeni partinin 'Türkiye İttifakı' ile iktidara yürüyeceğini ifade eden Özgür Özel, "Herkesi bu ittifaka bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararının ardından yaşanan kriz derinleşiyor. parti grubunda açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni parti kuracaklarını ilan etti. 

Bu açıklamasının ardından kuracakları yeni ittifakın ismini de duyuran Özel, "Atatürk'le sorunu olmayan, Misak-ı Milli sınırlarıyla sorunu olmayan, Cumhuriyet'le sorunu olmayan tüm demokratları, Türkiye İttifakı'nda kucaklamaya, birlikte iktidara yürümeye davet ediyorum" şeklinde konuştu. 

Özgür Özel, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, yeni ittifakın ismini resmen duyurdu: Herkesi bekliyoruz - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • turan.akhan49@icloud.com [email protected]:
    yani diyor ki hiçbir ahlak duvarı olmayan hiçbir omurgası olmayan hiçbir inancı olmayan kim varsa biz bir araya geleceğiz 12 20 Yanıtla
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YİYİCİ CUMHURİYET PARTİSİ 8 14 Yanıtla
  • SELO SELO:
    nereye gelelim 3 0 Yanıtla
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