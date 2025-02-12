(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Avukat Şenal Sarıhan başkanlığındaki Yurttaş Birlikteliği heyetiyle bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan Avukat Şenal Sarıhan başkanlığındaki Yurttaş Birlikteliği heyetini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Yurttaş Birlikteliği Heyeti'ni Ağırladı - Son Dakika
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