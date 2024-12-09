Özgür Ulus'un El Yapımı Ahşap Ürünleri 75 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Özgür Ulus'un El Yapımı Ahşap Ürünleri 75 Ülkeye İhraç Ediliyor

Özgür Ulus\'un El Yapımı Ahşap Ürünleri 75 Ülkeye İhraç Ediliyor

Bursa'da marangozluk yapan Özgür Ulus, 2009'dan beri el yapımı ahşap ürünleri ile 75 ülkeye ihracat yapıyor. Ürünleri arasında bıçak sapları ve hediyelik eşyalar yer alıyor. Ulus, marangozluk mesleğinin kaybolmaması için eğitimler de veriyor.

09.12.2024 11:54  Güncelleme: 12:01
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BURSA'da, fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği marangozluğa dönen Özgür Ulus (44), kıl testere ve iskarpela ile yaptığı ahşap oyma ürünleri, 75 ülkeye ihraç ediyor. Ulus'un 7 kıtadan 83 ağaç çeşidi kullanarak yaptığı bıçak sapları, kuş kafesleri, biblolar gibi ahşap objelerin fiyatları ise 2 bin TL'den başlayıp 250 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Kentte yaşayan Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra 2009'da baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Marangozluğun detaylarını öğrenen Ulus, kıl testere ve iskarpela kullanarak hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri hediyelik biblolar, ahşaptan hat ve naht sanatıyla tablo yapmaya başladı. Babasının yanında, 85 metrekarelik atölyede çalışan Özgür Ulus, işlerin büyümesiyle Mudanya ilçesi Balabancık Mahallesi'nde 700 metrekarelik atölyeye taşınıp ürünlerini 2 bin TL ile 250 bin TL arasında fiyatlarla 75 ülkeye ihraç ediyor.

Marangozlukta kendisinin ikinci kuşak olduğunu belirten Özgür Ulus, "2009 yılına kadar fabrikada çalışıyordum. Bu tarihten sonra baba mesleğine geri döndüm. İnternet ticaretinin başlamasıyla yapmış olduğumuz ürünleri kitlelere daha çabuk duyurabileceğimizi fark ettik. İnternet sitesi kurup önce yurt içi ardından da birçok ülkeye satış yapmaya başladık. Son dönemde, ihraç yaptığımız ülkeler arasına Asya kıtası ülkeleri de girdi. Şu an 75 ülkeye el yapımı ürünlerimizi gönderdik" dedi.

'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLERE DESTEK SAĞLIYORUZ'

Kaybolmaya yüz tutmuş 15 ana mesleğin tedarikçilerinin yanı sıra bıçak, hat, sedef, kakma ve oyma eğitimi görenlere marangozluğun teknikleri hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Ulus, "Biz genellikle el sanatlarına yönelik ürünler yapmaktayız. Kıl testere işçiliği ile ilgili kuş kafesleri, takı kutuları, mücevher kutuları, tabanca ve bıçak kabzalarının işlemeleri gibi el sanatları işleriyle uğraşıyoruz. Şu an hat ve naht sanatı konusunda girişimlerimiz var. Bu mesleklere yönelik malzeme üretimi ve bu ürünleri yapanlara teknik bilgi sağlamaktayız. Aynı zamanda oymacılık konusunda son dönemde çok talep var. Burada iskarpela oymacılığı, elde heykel oymacılığı, biblo figür yapanlara hem malzeme hem de teknik destek sağlamaktayız" diye konuştu.

'EL SANATLARININ ÜZERİNE DAHA BİR MAKİNE GELİŞMEDİ'

Marangozluk mesleğinin teknolojiye ve seri üretime yenildiğini ifade eden Özgür Ulus, "Marangozluk teknolojiye yenik düştü. Bu meslek ekosistemden yok olmak üzere. Önceden kapı yapıyorduk, pencere yapıyorduk, bunlar teknolojik yapılardan sonra kullanılamaz hale geldi. Biz aslında marangozluk mesleğini yaşatan ender atölyelerden bir tanesiyiz. Teknoloji bir yere kadar, makineleşmek bir yere kadar ama el sanatlarının üzerine daha bir makine gelişmedi. Elde hissiyat var ama makinede hissiyat olmaz. Makinede seri üretim, binlerce üretim yapabilirsin ama makine ürünü, elde yapılmış bir ürünü geçemez" diye konuştu.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: DHA

İhracat, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Ulus'un El Yapımı Ahşap Ürünleri 75 Ülkeye İhraç Ediliyor - Son Dakika

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