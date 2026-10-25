Özkan, Tugay’ın AK Parti’ye geçişini 'ilk seçimde süpürüp atacaktır' diye eleştirdi - Son Dakika
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Özkan, Tugay’ın AK Parti’ye geçişini 'ilk seçimde süpürüp atacaktır' diye eleştirdi

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Özkan, Tugay’ın AK Parti’ye geçişini \'ilk seçimde süpürüp atacaktır\' diye eleştirdi
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Özkan, Tugay’ın AK Parti’ye geçişini \'ilk seçimde süpürüp atacaktır\' diye eleştirdi
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir 1. Olağan İl Kongresi'nde Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini eleştirerek kentin onu ilk seçimde süpürüp atacağını söyledi. Özkan, partililere bundan sonraki seçimlerde çarşaf listeden vazgeçmemeleri çağrısı yaptı.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirirken, "Kentte yaşayan her yurttaşımızın Cemil Tugay'a karşı içinde bir duyguyu büyütmesi gerektiğine inanıyorum. O duygu, seçim sandığı önümüze geldiğinde onu bu kentten temizlemek olarak gerçeğe dönüşecektir. Ondan geriye, bu kente hiçbir şey kalmamalıdır. Çünkü bu kent pisliği, bu kent çöpü, bu kent artığı, bu kent ihaneti asla kabul etmez. Bu kent onu ilk seçimde süpürüp atacaktır" dedi.

YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde devam ediyor. Kongreye YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Murat Bakan, Tuncay Özkan, Ümit Özlale, Yüksel Taşkın, ilçe belediye başkanları, İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, partinin il ve ilçe yöneticileri ile partiler katıldı.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bu toplantılarda kimi zaman hak ettiğimizi, kimi zaman hak etmediğimizi buluruz. Ama bu kent için şimdi söyleyeceklerimi en çok hak eden insanın Cemil Tugay olduğunu düşünüyorum. Dananın kasap bıçağına yalanması gibi bu kent için üretmeye kalktığı ihanet halkasını asla kabul etmiyor ve hiçbirimizin kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kentte yaşayan her yurttaşımızın Cemil Tugay'a karşı içinde bir duyguyu büyütmesi gerektiğine inanıyorum. O duygu, seçim sandığı önümüze geldiğinde onu bu kentten temizlemek olarak gerçeğe dönüşecektir. Ondan geriye, bu kente hiçbir şey kalmamalıdır. Çünkü bu kent pisliği, bu kent çöpü, bu kent artığı, bu kent ihaneti asla kabul etmez. Bu kent onu ilk seçimde süpürüp atacaktır.

İzmir bizim için aşık olduğumuz, özgür olduğumuz, cumhuriyeti savunduğumuz ve cumhuriyet için ayağa kalktığımız yerdir. Cumhuriyet için, özgürlük için ve açlığımız için ayaktayız ve asla oturmayacağız. Hiçbir kirli transfer duruşumuzu değiştirmeyecek. Biz Atatürk'ün yolu rastlanışı tutulmuş, onunla birlikte yolculuk yaparız. Mustafa Kemal'in kentinde yaşayan insanlar olarak asla ve asla satılmış olan hiçbir düşünceyi kabul etmeyelim. Kendi içimizden ürettiğimiz büyük enerjiyle bu yolculuğu tamamlayacağız.

ÇARŞAF LİSTE VURGUSU

Önemli olan bu yeni başlangıcı yeni siyaset anlayışıyla taçlandırabilmektir. Bu kabulün gerektiği olan kenti kucaklamak, katılımcılık ve kentle birlikte yürümek, kentle birlikte hareket etmek noktasında asla korkmak davranmamalıyız. Geçen kongrelerde de ben her zaman çarşaf listeden yana yer aldım. Bu konuda da genel merkezimizdeki tartışmalarda çarşaf liste konusunda tutum belirledi. Takdir sizindir. İradeniz karşısında boynumuz kıldan incedir. Ama arkadaşlar, çarşaftan vazgeçmek iyi bir şey değildir. Yani değerli olan arkadaşlarımızı, istediğiniz arkadaşları oraya ekleyebilmek bizim için bir haktır ve bu haktan vazgeçmemek lazım. Biz haklarımızı korumak zorundayız. Geçen kongrelerde de bunun tartışması yaşanmıştı. Ben yine çarşaftan yana tutumu belirlemiştim. O noktada sizlerden ricam, bundan sonraki seçimlerimizde çarşaftan vazgeçmeyelim. Vazgeçmeyelim ki yenilenebilelim. Su durmasın, akmaya devam etsin."

Kaynak: ANKA
MilletvekiliTuncay ÖzkanCemil TugayYeni PartiAK PartiPolitikaGüncelİzmirSon Dakika

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