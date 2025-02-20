Özkaya'dan Katar'a Anayasa Ziyareti - Son Dakika
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Özkaya'dan Katar'a Anayasa Ziyareti

Anayasa Mahkemesi heyeti, Katar'da yargı ilişkilerini geliştirmek için temaslarda bulundu.

20.02.2025 22:42
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(ANKARA)- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı (İDAY) dönem başkanlığının Katar Yüksek Yargı Konseyi'ne devrinin görüşülmesi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Katar'a çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet Katar Yüksek Yargı Konseyinin davetlisi olarak Katar'ın başkenti Doha'da temaslarda bulundu. Başkan Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin Yıldırım, Rıdvan Güleç, Kenan Yaşar, Muhterem İnce ile Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahit Aydın ve Başraportör Akif Yıldırım eşlik etti.

Başkanı Özkaya ve beraberindeki heyet, Katar Yüksek Yargı Konseyi ve Yargıtay Başkanı Hassan bin Lahdan Almohanadi ile Yüksek Yargı Konseyinde görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yargı organları arasındaki yansımalarına da değinilerek gerek ikili anlamda gerekse İDAY çatısı altında devam eden ortak çalışmalara ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. 2022 yılında kurulan ve birinci dönem başkanlığını Türk Anayasa Mahkemesinin yürüttüğü İDAY dönem başkanlığının devriyle ilgili konuların da ele alındığı görüşmede, Başkan Özkaya ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Hassan bin Lahdan Almohanadi, İDAY kapsamındaki güçlü iş birliğinin daha da ileriye taşınacağına yönelik inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, Katar ziyareti kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki güçlü bağların hukuk alanındaki olumlu etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Anayasa Mahkemesi heyeti ayrıca Katar Başsavcısı Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülkenin hukuk sistemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığına da ziyarette bulunan Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya ve beraberindeki heyet, Katar programı çerçevesinde Joaan Bin Jassim Savunma Akademisinde düzenlenen konferansa da katıldı. Anayasa Mahkemesi heyetinin Katar'daki temaslarına Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu da eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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