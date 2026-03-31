Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özkaya ve Mézard'dan Anayasa Mahkemeleri Görüşmesi

31.03.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, Fransa Anayasa Konseyi Üyesi Mézard'ı kabul etti.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Fransa Anayasa Konseyi Üyesi Jacques Mézard'ı kabul etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Mezard'ı kabul etti. Anayasa Mahkemesi Başkanvekilleri Basri Bağcı ve İrfan Fidan, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Azaklı, Anayasa Mahkemesi Dış İlişkiler Müdürü Korhan Pekcan ve Fransa Anayasa Konseyi Uluslararası İlişkiler Departmanı Müdürü Emilie Cazenave'nin de yer aldığı görüşmede, vatandaşların anayasa mahkemelerine erişimi, artan dava sayılarının en iyi şekilde yönetilmesi, ikili iş birliğinin kurulması ve geliştirilmesi ile anayasa mahkemeleri arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve insan haklarının etkin korunması konuları ele alındı.

Özkaya, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi dünyanın en eski anayasa mahkemelerinden biridir. 1962 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Anayasa Mahkemesine bireylerin doğrudan erişim imkanı 2010 anayasa değişikliğine kadar yoktu. Dolaylı erişimi ise 'itiraz yolu' olarak bilinen mekanizma aracılığıyla mümkün olmuştur. Ancak 2010 yılındaki anayasa değişikliği ile birlikte bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması bakımından ulusal hukuk içinde yeni ve etkili bir anayasal denetim mekanizması oluşturulmuş ve 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla bireysel başvuru imkanı getirilmiştir. Anayasa'nın bize verdiği yetki çerçevesinde görevimizi bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle yerine getiriyoruz. Bu anlayışla birçok önemli kararın verildiği bireysel başvuru sistemi, hukuk düzenimizin senkronize bir şekilde gelişimine büyük katkılar sağlamıştır" dedi.

Anayasa mahkemeleri arasındaki diyalog ve tecrübe paylaşımının temel hak ve özgürlüklerin korunmasının etkinliği bakımından önem taşıdığını ifade eden Özkaya, ulusal ve uluslararası düzeyde yargı organları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkati çekti. Fransa Anayasa Konseyi Üyesi Mézard da mahkemeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla karşılıklı ziyaretlerin düzenli olarak gerçekleştirilmesini dilediklerini ifade etti. Mézard, "Çalışma usullerimiz farklılık gösterse de her iki Mahkemenin ortak hedefi insan haklarını korumak" dedi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları, Politika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:41:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.