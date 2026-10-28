Özlale, eski sistemde Sayıştay\'ın fon vurgununu büyümeden tespit edebileceğini söyledi

(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, eski sistem olsaydı Sayıştay'ın, fon vurgununu, bu kadar büyümeden tespit edebileceğini belirterek, "Bu krizin ortaya çıkmasının en temel sebeplerinden bir tanesi, kamu otoritesinin denetimini yapmaması" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon'da TBMM Başkanlığı'nın, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ve Sayıştay'ın 2027 bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, "fon vurgunu" olarak adlandırdığı sermaye piyasalarındaki gelişmelerde, iki büyük kriz olduğunu söyledi. Bu krizlerden birinin, problemli şirket tahvilleri olduğunu, Türkiye Varlık Fonu'nun problemli şirket tahvilleri aldığını belirten Özlale, "Eski sistem olsaydı Sayıştay, bu vurgun bu kadar büyümeden tespit edebilirdi. Varlık Fonu, çok daha iyi denetlendiği halde, vurgun önlenebilecekken bugün Varlık Fonu, tam anlamıyla vurgunun ortasında yer alıyor, Ziraat Bankası'ndan Türkiye Sigorta A.Ş.'ye kadar" dedi.

Türkiye Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'ya hitaben konuşan Özlale, kamu idarelerinde bir şikayet söz konusu olduğunda, vatandaşın kuruma başvuru sonucu kurumun bu şikayeti incelediğini anımsattı. Özlale, söz konusu sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlere yönelik, "Bu süre içerisinde hiçbir vatandaş bu kamu kurumlarında, bu vurgunun yer aldığı kamu kurumlarında, mesela borsada, Sermaye Piyasası Kurulu'nda bu vurgunla ilgili size herhangi bir şikayette bulunmadı mı? Bu krizin ortaya çıkmasının en temel sebeplerinden bir tanesi, kamu otoritesinin denetimini yapmaması. Çok ciddi bir kamu otoritesi zafiyeti olduğu için bu vurgun ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERİ YÖNETİR HALE GELMİŞ MÜFETTİŞLER VAR"

YENİ Parti Antalya Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Cavit Arı, belediyelerin, mülkiye müfettişlerinin baskısı altında kaldığını savunarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir müfettişin bir buçuk yıldır denetim yaptığını söyledi. Arı, uluslararası taşımacılık yapan TIR şoförlerinin Schengen vizesi nedeniyle sınır kapılarında beklediğini belirterek, ihracatın aksamaması için vize sorununun acilen çözülmesi çağrısında bulundu.

Mülkiye müfettişlerinin belediyelerde uzun süre denetim yaptığını ve belediye başkanlarının kararlarına müdahale ettiğini savunan Arı, "Bir mülkiye müfettişi geliyor, bir yıl, iki yıl bir belediyede denetim yapıyor. Üstelik hangi meclis kararının nasıl alınacağını, hangi karardan neden vazgeçileceğini, hangi işlemle ilgili nasıl karar alınacağına dair belediye başkanlarına birtakım talimatlar veren, onları yönlendiren, yapmazsa hakkında farklı farklı işlemler yapılacağını telkin eden müfettişler var bu ülkede" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni örnek gösteren Arı, "Gidin orada bir müfettiş var. Bir buçuk yıldır bir adamın işi bitmez mi? Eğer görevi varsa, kendisine tanımlanmış bir görev varsa görevini yapar ayrılır. Ama belediyeyi yönetir hale gelmiş birçok belediyemizi yönetir hale gelmiş müfettişler bugün kamu yerel yönetimlerimizde yani belediyelerimizde devam ediyor" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE UYGULAMADA TERÖRİSTLERE AF GİBİ BİR SONUÇLA ORTAYA ÇIKTI"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Başkanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, daha önce kullandığı "Yargılanacaksınız" ifadesine açıklık getirdi. Bu sözün, kamu görevlilerinin gelecekte yargılanmasını arzuladığı anlamına gelmediğini belirten Poyraz, yürürlükteki mevzuatta, "terör propagandası yapmanın ve suç ile suçluyu övmenin" suç olarak düzenlendiğini hatırlattı. Poyraz, "Gerek siyasi açıklamalarında, gerek bürokratik açıklamalarında, gerekse mevcut parlamento çalışmalarında bu ve benzeri eylem ve faaliyette bulunanların ileride mevcut mevzuat yürürlükte olduğu sürece ve suç tarihinde o yürürlükte olduğu sürece bunlardan dolayı yargılanmaları muhtemeldir. Hukukun ve kanunların gereği de budur" ifadelerini kullandı.

Poyraz, söz konusu açıklamasının olası bir iktidar değişikliğinin ardından geçmişe dönük yargılama yapılması isteğiyle ilgili olmadığını belirterek, devletin devamlılığına ve parlamentonun itibarına ilişkin bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

Terör propagandası suçundan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğunu ve mahkumiyet aldığını hatırlatan Poyraz, "Bu özellikle Terörsüz Türkiye niyeti halis olabilir ama uygulamaya baktığımızda teröristlere af gibi bir sonuçla ortaya çıktı" dedi.

"MİLLETVEKİLİNİN İTİBARI PARLAMENTONUN İTİBARIDIR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'in itibarına ilişkin hassasiyetini bildiğini söyleyen Poyraz, buna karşın milletvekillerinin çeşitli müdahalelerle karşı karşıya kaldığını belirtti. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tutukluluğuna, Mustafa Yeneroğlu ile İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun yaşadığı olaylara değinen Poyraz, kamu görevlilerinin devlet ciddiyeti ve sorumluluğuyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, iki yıl önce bir kamuya açık bir toplantıda açıkça tehdit edildiğini ileri süren Poyraz, bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili birimlerin harekete geçmediğini savundu. Milletvekillerinin Meclis kürsüsünde konuşurken fiziki müdahaleye maruz kalmasını kabul edilemez bulduğunu belirten Poyraz, siyasi tartışmalarda zaman zaman sınırların aşılabileceğini ancak fiziki gücün devreye girmemesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin rol modellerine de dikkati çeken Poyraz, "Buradaki değerli başkanlar, rol model değil. Ben de sizler de rol model değiliz. Onların rol modelleri mafya babaları. Onların rol modelleri internet fenomenleri" diye konuştu.