Özlale, fon dosyasında MKK kayıtlarıyla iki bakana sordu, belgeler sahte değil dedi - Son Dakika
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Özlale, fon dosyasında MKK kayıtlarıyla iki bakana sordu, belgeler sahte değil dedi

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Özlale, fon dosyasında MKK kayıtlarıyla iki bakana sordu, belgeler sahte değil dedi
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YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasında MKK işlem kayıtlarıyla iki bakana soru yönelttiklerini, belgelerin sahte olmadığını savundu. Özlale, önergenin AK Parti oylarıyla reddedildiğini belirterek siyasi bağlantıların ortaya çıkarılacağını söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ellerindeki MKK işlem kayıtları üzerinden iki bakana soru yönelttiklerini belirterek belgelerin sahte olmadığını savundu. Özlale, fonla ilgili siyasi bağlantıların ortaya çıkarılması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı. YENİ Parti'nin konu hakkında verdiği araştırma önergesinin AK Parti'nin oylarıyla reddedildiğini belirten Özlale, bir yılı aşkın süredir dosya üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Otoriter rejimlerin sonunda hep yağma baş gösterir. Haramiler kontrol edilemezler. Bu fon vurgunu da bir tür yağma… Biz de bir yılı aşkın bir süredir bu vurgunun sorumlularını araştırıp bu milleti soyanları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Herkes biliyor ki AK Parti, siyasetçisiyle, bürokratıyla, iş insanlarıyla bu yağmanın tam ortasında. Neredeyse her zanlının AK Partiyle bir bağı var. Ayrıca bu vurgunun karanlıkta bırakılmak istenen isimleri var. Biz bu isimlere ulaşmayı bir ölçüde başarıyoruz. Bu süreçteki kaynaklarımızdan biri de AK Parti'nin içinden uçurulan belgeler. Bize belgeler geldiğinde kamuoyunun önünde sorular soruyoruz. Dün TBMM'de, bugün de Parti Genel Merkezi'nde kabinedeki iki mevcut Bakana ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na sorular sordum. Dün Sayın Cevdet Yılmaz sorumuza yanıt verip bizdeki bilginin doğru olduğunu teyit etti ve bir açıklama getirdi.

Bugün de iki bakan ile ilgili sorularımızı MKK işlem kayıtları üzerinden sorduk. Üstüne basa basa söylüyorum: Bu MKK belgeleri sahte değil. İsimler de meblağ da doğru. Sayın Mahinur Özdemir Göktaş "geçmiş olsun" dileklerini kabul ettikten sonra AK Parti'nin içinden kendisiyle ilişkilendirilen bir dosyanın neden hazırlanıp bize ulaştırıldığını düşünebilir. Bir başka dikkat çekici nokta ise sorumuzu yönelttikten on dakika sonra iki kişinin TCKN bilgilerini de içeren bir açıklama yapılabilmesidir. Demek ki Sayın Bakan, dolayısıyla ilgili bakanlıklar ve tabii ki Cumhurbaşkanı, fon vurgunu yapan kişileri yaptıkları işlemler ve TCKN detayında biliyor. Bu kişilerin içinde AK Parti ile bağlantısı olanlar hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'nda bir klasör olduğunu da biliyoruz. Bizim de derdimiz bu klasördeki isimlerin kamuoyuyla paylaşılması ve suçluların cezasını çekmesi. Aslında basit ama AK Parti için yapması bir o kadar da zor.

"BU HALKI SOYANLARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Sayın Özdemir Göktaş ile ilgili bir mağduriyet kampanyası başladığını görmek şaşırtmadı. Kimse kusura bakmasın ama aileleriyle beraber 2 milyon vatandaşın mağdur edildiği bir fon vurgununda Sayın Bakana sorduğumuz soruların yaşattığı mağduriyet kocaman bir hiç kalır. İki senedir çirkin iftiralarla tutukladığınız arkadaşlarımıza ve onların ailelerine yaşattığınız zulmün, mağduriyetin yanında Sayın Bakana PR yapma fırsatı da veren bu bir günlük incinmenin esamesi okunmaz. Sayın Bakanın da çok iyi bildiği Yunus Emre'den alıntılayacak olursak "Sen sana ne sanırsan, ayrığa da onu san". Yani, kendin için ne istiyorsan başkası için de onu iste.

Bizden özür mü bekliyorsunuz, o zaman ilk önce gerçekten mağdur ettiğiniz hak sahiplerinden, sonra da yıllardır hak mahrumiyeti yaşattığınız, zulmettiğiniz arkadaşlarımızdan özür dileyin. Gerisi kolay. Ben bir yıldan beri bu fon vurgununu çalışıyorum ve halkımı dolandıranları ve nasıl dolandırdıklarını ifşa ediyorum. Vicdanım rahat, veremeyeceğim bir hesap da yok. Partimle, çalışma arkadaşlarımla ve bu konudaki hassasiyetimizle de gurur duyuyorum. Son söz: Biz bu soygun çetesini ifşa etmeye ve bu vurgunun siyasi ayağını temize çıkarmaya ilk günkü heyecanımız ve enerjimizle devam edeceğiz. Bu halkı soyanlardan, onları koruyanlardan ve denetim görevini yerine getirmeyenlerden de hesap soracağız."

Kaynak: ANKA
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