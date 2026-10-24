Özlale, ZJI ve ZJB fonlarındaki Ziraat yöneticisi iddialarına inceleme istedi

(ANKARA) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Ziraat Portföy bünyesindeki ZJI ve ZJB kodlu iki serbest fonun yatırımcı yapısını ve Ziraat GYO hisselerindeki yükselişe ilişkin, "Her iki fonun da Mayıs 2026 sonunda portföyünde Ziraat GYO hissesi yüzde 80'den fazlaydı. Dolayısıyla Ziraat GYO hisselerindeki bir artış da ZJI ve ZJB fonlarının neredeyse aynı oranda artması anlamına geliyordu. ZJI ve ZJB fonlarının ilk yatırımcıları arasında bankanın üst düzey yöneticileri ya da ilişkili olduğu kişiler varsa, bu yöneticiler görevlerinden kaynaklanan bilgi ve yetkileriyle kişisel yatırımları arasındaki çıkar çatışmasını nasıl önledi" dedi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kamuoyunda "fon krizi" olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilşkin, bir kamu bankasının iştiraki tarafından yönetilen iki yatırım fonundaki iddiaları gündeme getirdi. Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ZJI ve ZJB fonlarının ilk yatırımcıları arasında Ziraat Bankası'nın üst düzey yöneticileri veya bu kişilerle ilişkili isimlerin bulunmuş olabileceğine dair iddialar olduğunu belirtti.

Özlale, ilk yatırımcıların kimliklerinin ve işlem tarihlerinin incelenmesini isteyerek, "ZJI ve ZJB fonlarının ilk yatırımcıları arasında bankanın üst düzey yöneticileri ya da ilişkili olduğu kişiler varsa, bu yöneticiler görevlerinden kaynaklanan bilgi ve yetkileriyle kişisel yatırımları arasındaki çıkar çatışmasını nasıl önledi" sorusunu yöneltti. Özlale'nin paylaşımı şöyle:

"Ziraat Portföy'ün ilk başta TEFAS'a kapalı olarak kurulan ZJI ve ZJB diye iki serbest fonu var. Bu fonların ilk yatırımcılarının Ziraat Bankası üst düzey yöneticileri ya da onların yakınları olduğuna dair de ciddi iddialar var. Ancak bu fonlar o kadar da serbest değil. Aşağıda göreceğiniz gibi, tamamen aynı hareket ediyorlar. Peki nasıl oluyor? Ziraat Portföy'ün ZJI ve ZJB fonları adeta ve sadece Ziraat GYO hissesi almak üzere kurulmuş iki serbest fon. Sanki birileri bu fonların yatırımcılarına Ziraat GYO hisselerinin astronomik bir şekilde artacağını önceden fısıldamış gibi. Öyle ki, her iki fonun da Mayıs 2026 sonunda portföyünde Ziraat GYO hissesi yüzde 80'den fazlaydı. Dolayısıyla Ziraat GYO hisselerindeki bir artış da ZJI ve ZJB fonlarının neredeyse aynı oranda artması anlamına geliyordu.

Hatırlayalım: Tam da bu serbest fonlardaki yoğunlaşma yüzünden MSCI endeksinde küme düşmemiz gündeme gelmişti. Ziraat GYO hissesi 2024 ortasından 2025'in ilk aylarına kadar yüzde 350'nin üstünde değer kazandı. Tabii bundan ZJI ve ZJB fonları da fazlasıyla nasibini aldı. Soralım: ZJI ve ZJB fonlarının ilk yatırımcıları arasında bankanın üst düzey yöneticileri ya da ilişkili olduğu kişiler varsa, bu yöneticiler görevlerinden kaynaklanan bilgi ve yetkileriyle kişisel yatırımları arasındaki çıkar çatışmasını nasıl önledi?

"TERA'NIN ZİRAAT BANKASI'NDAN TEMİNAT MEKTUBU ALDIĞINA DAİR İDDİALAR VAR"

Başka kritik bir konuya gelelim: Ziraat GYO'nun dolayısıyla da ZJI ve ZJB'nin fiyatı nasıl bir yıldan kısa bir süre içinde olağanüstü arttı? Acaba TERA ya da Türkiye Sigorta A.Ş. çok yüklü miktarda Ziraat GYO hissesi almış olabilir mi? Bu konu önemli zira bu fon vurgununda TERA'nın portföyündeki hormonlu hisseler karşılığında Ziraat Bankası'ndan teminat mektubu aldığı ve bunu kullanarak likidite sağladığına dair önemli iddialar var.

Devam edelim: ZJI ve ZJB, bu yükselişten sonra mı TEFAS üzerinden daha geniş bir nitelikli yatırımcı kitlesine açıldı? İlk yatırımcılar ne zaman çıktı? Yeni gelen parayla kimlere ödeme yapıldı? Bu soru da önemli zira 22 Ekim'de görüntülenen TEFAS verilerine göre iki fon son bir yılda yüzde 30'a yakın değer kaybettirdi. O zaman şu soruyu da sormamız lazım: ZJI ve ZJB fonlarının ilk yatırımcıları bu kaybı yaşadı mı, yoksa daha önceden kazançlarını alıp çıktılar mı? Hatırlayalım: Ziraat Bankası Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alıyor. Yani bu ülkenin vatandaşları olarak sahibi biziz. Tam da bu yüzden Ziraat Bankası yönetiminin ve SPK'nın yukarıdaki soruların cevaplarını, yatırımcıların giriş ve çıkış tarihlerini, işlemleri ve karar süreçlerini inceleyip açıklaması daha da önem kazanıyor. Önümüzdeki hafta başlayacak bütçe görüşmelerinde bu soruları da muhataplarına soracağız."