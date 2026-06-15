Edirne'de Maden İşçilerinden 27 Gündür Süren Hak Direnişi - Son Dakika
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Edirne'de Maden İşçilerinden 27 Gündür Süren Hak Direnişi

15.06.2026 18:25  Güncelleme: 18:54
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Edirne'de Özşen Madencilik işçileri, 3 aylık maaş ve 1 yıllık mesai alacakları için 27 gündür direniyor; bazı işçiler yerin 1200 metre altında açlık grevi yaparken, aileleri silahlı saldırıya uğradıklarını belirtti.

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Mehmet ÇALPAR

(EDİRNE) Edirne'de haklarını alamadıkları için yerin altında açlık grevine başlayan Özşen Madencilik işçilerinin genel direnişi 27 gündür sürüyor. Direnişteki işçilerden Erol Acar, 3 aydır maaş alamadıklarını ifade ederek, "Bir senedir ödenmemiş mesailerimiz var. İnşallah olumlu sonuçlanır. Zor durumdayız. Ailemizden kira parası, yiyecek, içecek parası istedik" dedi. Direnişte bulunan işçileri, aileleri de yalnız bırakmıyor. Eşi ve oğlunun direnişte olduğunu belirten Sevcan Genç, dün yaşanan olay hakkında, "Yer altında açlık grevi yapan oğlum ve arkadaşları için karşı binaya bilgi almaya gittiğimizde bizim karşımıza grup halinde çıktılar. Silahlı bir saldırı oldu orada. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Resmen bizim üzerimize ateş açtılar. Çok büyük bir karmaşa oldu orada" dedi.

Edirne Uzunköprü'de ücret, mesai ve tazminat hakları için açlık grevinde olan Özşen Madencilik işçileri 27 gündür direniyor. İşçilerin bazıları şirketin önünde bazıları da yerin yaklaşık 1200 metre altında 3 gündür açlık grevi yaparak eylemlerini sürdürüyor.

"İSTEKLERİMİZİN YÜZDE 70'İNE ULAŞTIK"

Direniş alanında ANKA'ya konuşan işçilerden Ferdi Yalım, 5 yıldır Özşen Madencilik şirketinde çalıştığını belirterek, "27 gündür direniyorum. Arkadaşlarımla beraber açlık grevindeydim. 23 gündür ilk defa yanlarına gittim. Açlık nedeniyle sinirleri biraz yıpranmıştı. Onlar bize, 'Siz burada dik durun. Biz orada bir savaş veriyoruz, siz orada bir savaş veriyorsunuz' dediler. Onlar bizim haklarımız verilsin diye kendilerini açlığa kapattılar. Arkadaşlarımız zor durumda. Bizden gelen iyi bir habere göre dışarı çıkacaklar. Kendilerini biraz toplayabilmek için sadece birer tas çorba istediler. Sendikamızın tanınmasını istiyoruz. Sendikayı tanımadıkları sürece, paralarımız yatmadığı sürece kimse eylemi sonlandırmak istemiyor. Yorgunuz, bitkiniz. Müzakere masasındayız şu anda. İsteklerimizin yüzde 70'ine ulaştık. Son bir pürüz kaldı onu da halledersek arkadaşlarımız akşamüstü çıkacak." dedi.

"BİZ HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

3 aydır maaş alamadıklarını ifade eden Erol Acar, "Bir senedir ödenmemiş mesailerimiz var. İnşallah olumlu sonuçlanır. Zor durumdayız. Ailemizden kira parası, yiyecek, içecek parası istedik. Belediyemizden Allah razı olsun kumanya yardımında bulundular. Kiradayım, kirayı veremedim. İnşallah hayırlısıyla sonuçlanır. Biz hakkımızı istiyoruz." dedi.

"AÇLIK GREVİNDEKİ ARKADAŞLARIM SADECE SU VE ŞEKERLE BESLENİYOR"

Yerin altında açlık grevinde olan ancak rahatsızlandığı için grevi bırakmak zorunda kaldığını belirten Şükrü Sezgin ise "Bu işletmede 5 senedir çalışıyorum. İçeride açlık grevindeydim. Dün rahatsızlandım. Arkadaşlarımın ısrarıyla dışarı çıktım. Ben istemedim ama arkadaşlarım istedi. Belli bir yere kadar arkadaşlarım getirdi, bir yerden sonra da AFAD ekipleri bana yardımcı oldu. Sağlık ekipleri tarafından da muayene edildim. Tansiyon ve şeker düşüklüğünden Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Gece bir de hastaneden çıktım. Çıkar çıkmaz yine buraya arkadaşlarıma desteğe geldim. Açlık grevindeki arkadaşlarım sadece su ve şekerle besleniyor. Yaklaşık 1 yıldır mesai ücretlerimizi, 3 aydır da maaşlarımızı alamıyoruz. Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da beş kuruş para yatırmadan geçirmemizi istediler. Biz de buna müsaade etmeyerek böyle bir yola çıktık. Bugün direnişimizin 27'nci günü. Arkadaşlarımız şu an Edirne Valiliği'nde müzakere halindeler. Oradan müzakerenin sonucunu bekliyoruz. O sonuca göre eyleme devam edip etmeyeceğimize karar vereceğiz." diye konuştu.

"RESMEN BİZİM ÜZERİMİZE ATEŞ AÇTILAR"

Direnişte bulunan işçileri, aileleri de yalnız bırakmadı. Eşi ve oğlunun direnişte olduğunu belirten Sevcan Genç, "Bugüne kadar çok zor zaman geçirdik. Eşim yer yüzünde grevde oğlum ve arkadaşları 3 gündür yer altında açlık grevindeler. Biz dün çok kötü bir olay yaşadık. Yer altında açlık grevi yapan oğlum ve arkadaşları için karşı binaya bilgi almaya gittiğimizde bizim karşımıza grup halinde çıktılar. Silahlı bir saldırı oldu orada. Biz neye uğradığımızı şaşırdık. Resmen bizim üzerimize ateş açtılar. Çok büyük bir karmaşa oldu orada. Biz bütün haklarımızın verilmesini ve dünkü yaşanan bu olayda kimin ne suçu varsa çekmesini istiyorum. Oğlum ve arkadaşları şu an iyi ama çok halsiz durumdalar. Orada çok havasız bir yerdeler. Oğlumla görüştüğümde sesi halsiz geliyordu. Hiç beğenmedim sesini. Bir an önce bitmesini istiyorum. Oğlum gelsin artık. Korkuyorum artık. Orada fazla dayanamazlar" dedi.

"YİYECEK EKMEKLERİ YOK"

Torunu direnişte olan Nazile Akut ise şöyle konuştu:

"Açlar, yiyecek ekmekleri kalmadı. Markete gitseler paraları yok. Çoluk çocuk aç işte daya ne diyeyim ki. Torunum burada direnişte. Açlık grevine girmedi. Ama ha girmiş ha girmemiş. Yiyecek ekmekleri yok. Haklarını versinler. Milleti bu duruma düşürmesinler. Yeraltındakiler aç susuz. Onlara yazık, günah. Birine bir şey olsa ne yapacaklar ki? Allah kurtarsın."

GÖZALTINA ALINAN ÖĞRETMENLERE DAYANIŞMA MESAJI GÖNDERDİLER

Öte yandan direnişteki işçiler, Ankara'da yaptıkları eylemin ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektör öğretmenlerinne dayanışma mesajı gönderdi

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Maden İşçilerinden 27 Gündür Süren Hak Direnişi - Son Dakika

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