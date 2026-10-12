Öztrak, 70 üyenin hakim savcı yapılmasını yandaş kadrolaşması diye HSK\'ya taşıdı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökan Ağdemir'in "Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 üyemizi hakim savcı yaptık" açıklamasına ilişkin, "Bu, yargıda nasıl bir yandaş kadrolaşması olduğunun ikrarıdır. Hakimler ve Savcılar Kurulu derhal açıklama yapmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fon krizine ilişkin konuşan Öztrak, güvenin sağlanması için Meclis'te bir araştırma komisyonu kurularak, krizin tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ülkenin gelecek 1 yılda, 300 milyar dolara yaklaşan bir dış finansman ihtiyacı olduğunu belirten Öztrak, bunun temininde aksama olmaması için fon krizinin yarattığı güven probleminin üstesinden gelinmesi, bu durumun sistemik bir krize dönüşmemesi için önlenmesi gerektiğini söyledi. AK Parti'nin kurulacak komisyona öncülük etmesi gerektiğini dile getiren Öztrak, sarayın araştırma komisyonunu reddetmesiyle demokrasinin köküne kibrit suyu döktüğünü söyledi. Meclis denetiminden "siyasi linç kılıfıyla kaçmanın" parlamentoyu felç ettiğini vurgulayan Öztrak, bunu "suçluluğun tescili" olarak değerlendirdi.

"KİMSENİN GÖZÜNÜ BOYAYAMAZSINIZ"

Öztrak, şöyle devam etti:

"Gazi Meclis'imizden denetiminden kaçan, sarayın partisinin sözcüleri, 'dış güçler, sarayımıza saldırıyor' hikayeleriyle ezip geçeceğiz tehditleriyle günü kurtarmaya çalışıyor. Bu arada salçasına yağ koyamayan 66 yaşında hala zeytin toplayarak rızkını toplamaya çalışan emeklimiz, 'kendileri fonlardan zengin oldu, onların da paralarını şimdi biz ödeyeceğiz' diyerek göz yaşlarını tutamıyor. Meclis'imizin, milletin vekillerinin bu organize işin içindekilerden yaptıklarının veya yapmadıklarının hesabını sormasına, sorumluların ortaya çöıkarmasına razı olmazsanız, bu aziz milleti, bu işi onun parasına dokunmadan çözeceğinize yandaşınızı kayırmayacağınıza ikna edemezsiniz. Sarayın hazırladığı yasa teklifi bu işi çözmeye yetmez. Vurgun fonlarının tasfiyesinden gözetyim ve denetimi soyguna göz yuman SPK'ya havale edeceksiniz, mağdurlara 1 milyon lira verip ağızlarına bal çalacaksınız, gerisini belirsizliğe gömeceksiniz, isteğe bağlı iade hesabı açıp soygun parasını yatıranlara hukuki sorumluluk gelemyecek diyeceksiniz, aklanam garantisi vereceksiniz, bu yasayla kimsenin gözünü boyayamazsınız. Tüyü bitmedik yetimin hakkına girenleri, gizleyemezsiniz.

Muhalefet partilerinin de çok dikkatli hareket etmeleri gerektiğinin altını çizmek isterim. Siz, 'skandala karışanların listesi elimizde, açıklayacağız ama önce teyit ediyoruz' diye fon mağduru olanları ve kamuoyunu bekletip sonra da hüsrana uğratırsanız, millet de 'arkadaşlar siz kimlerle neyin pazarlığını yapıyorsunuz' diye sorar. Arka kapı pazarlıkları yaptıklarınızın arka kapıdan elinize tutuşturduklarıyla ele güne rezil olursunuz, bu iş sululuk kaldırmaz. Siz böyle yaparsanız denetimden kaçan iktidar partisi de çıkar, 'Meclis araştırma komisyonu sizin iftiralarınızın aleti olamaz' deri masumiyet karinesinden dem vurur, millete hesap vermekten kaçanların değirmenine su taşırsınız."

"YARGIDAKİ YANDAŞ KADROLAŞMANIN İKRARIDIR"

Öztrak, fon krizinin çözümü için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 maddeyle açıkladığı temel adımları yineledi.

Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Gökan Ağdemir'in "Bakanlık bize ayrıcalık tanıdı, 70 üyemizi hakim savcı yaptık" açıklamasına ilişkin, "Bu, yargıda nasıl bir yandaş kadrolaşması olduğunun ikrarıdır. Hakimler ve Savcılar Kurulu derhal açıklama yapmalıdır" dedi.

Muhalif belediyelere yönelik soruşturma ve operasyonlara değinen Öztrak, şunları söyledi:

"Saray milletimizin tertemiz oylarıyla seçtiği CHP'li belediye başkanlarına araçsallaştırdığı yargı eliyle saldırıyor, ardından belediye meclislerinde alavera dalavera ile belediyeye çöküyor ya da milletin vermediği belediyeleri başkanlarını transferle ele geçiriyor. Bir tarafta hemşehrilerinin iradesine ihanet eden var, diğer tarafta yargı eliyle boyun eğdirmek, itibarsızlaştırılmak istenen onurlu belediye başkanlarımız var.

"KENDİNİZE GELİNCE 'LEKELENMEME HAKKI DEMEYİ BİLİYORSUNUZ"

TBB ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Vahap Seçer'le Yenişehir Belediye Başkanı'mız Abdullah Özyiğit'i geçtiğimiz hafta tutuklu bulundukları cezaevinde ziyaret ettik. Bizler, 'herkes bunun hesabını vermeli' diyenlerdeniz. Belediye başkanları da hesap vermeyi bir onur kabul ediyor. Bundan kaçmak Atatürk'ün partisi CHP'yi kendilerine siper etmek akıllarından dahi geçmiyor. Buna karşın mahkemelerin seçilmiş başkanları tutuklamalarını, görevden almaların önünü açmalarını, başkanlarımızın, hemşehrilerinin demokratik haklarının gasp edilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Başkanlarımız Sayıştay denetçilerine, mülkiye müfettişlerine her an hesap veriyorlar. Çağırdıklarında ifadeye de gidiyorlar, kaçmıyorlar. Tutuklu yargılanmalarını haklı gösterecek hiçbir somut delil yok. Diyelim ki savcılık bir risk görüyor, adli kontrolle serbest bırakılarak yargılanmaları gerekiyor. Dünyada da bizde de genel kabul gören orantılılık ve ölçülülük kriterleri bu, neden buna uyulmuyor? Seçilmiş belediye başkanlarımızı tutuklayarak, görevden alarak, onları seçenlerin tercih iradesi neden gasp ediliyor? İstisna olması gereken tutuklamayı itibarsızlaştırma aracına çevirdiniz. Kendinize gelince 'lekelenmeme hakkı' demeyi biliyorsunuz. Bizim başkanlarımıza gelince, hukukun uygulanmasında ölçülülük ve orantılılık kriterlerini, lekelenmeme ilkelerini yok sayıyorsunuz. Bu hakka da hukuka da aykırıdır, bu zulümdür. Başkanlarımıza ve onları seçenlere zulmetmeyin."

CEMİL TUGAY'IN AK PARTİ'YE GEÇİŞİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesine ilişkin de Öztrak, "'Sütte leke var onda yok' dedikten sonra onu 'sütü bozuk' ilan etseniz neye yarar? Vefat etmiş genç bir belediye başkanının arkasına gizlenip 'ben öyle bir şey' demedim diye yalan söylemek ayıptır, günahtır. Arşiv unutmaz, kendi ses ve görüntüleriyle yalanları yüzlerine vurulanlar, şimdi çıkmışlar hiç utanmadan CHP Genel Başkanı'nı yalan söylemekle suçlamaya kalkıyorlar" ifadesini kullandı.

YENİ Partililerin CHP örgüt binalarından çıkarken oraları tahrip ettiğini iddia eden Öztrak, "Mustafa Kemal Atatürk'ün yakasındaki 6 oklu rozeti falçatayla söktürecek kadar neden bu partiden nefret etitğinizi bu millete bir açıklayın" diye konuştu.

"DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN BİLGİ VERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen Öztrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ama henüz Meclis'e gelmeyen Mekke Anlaşması konusunda çok ciddi endişeler var. Orta Doğu'da sular yeniden ısınıyor, 5 Ekim tarihinde Mekke İttifak Toplantısı yapıldı, toplantı sonrasında da açıklanan bildiride, tarafların ulusal mevzuatlara uygun olmak kaydıyla mutabık kalınan askeri kuvvetleri Suudi Arabistan'a sağlaması karar verdiği söyleniyor. Dışişleri Bakanı, 'bu saldırı değil, savunma anlaşması' diyor ama bu anlaşmanın Türkiye'yi çok hızlı şekilde sıcak çatışmaların içine ittebilecek hükümler taşıdığını görüyoruz. Dışişleri Bakanı'nın bu hususta bir an önce gelerek bilgi vermesini bekliyoruz.

"DERHAL SEÇİM, HEMEN SEÇİM"

Ülkeyi yönetilemez hale getiren bu tek kişilik rejimin sebep olduğu krizler, sıkıntılar, zorluklar bir değil, iki değil, on değil. Bu tek kişilik rejim, Türkiye'yi tam bir cinnet toplumuna dönüştürüyor. Emniyet mensuplarımız baskıdan canına kıyıyor, okullarımızda can güvenliği yok. Başakşehir'den Şanlıurfa'ya kadar evlatlarımız ve öğretmenlerimiz okullarda katlediliyor. Binalar durduğu yerde çöküyor, insanlarımız can veriyor. Mazot 100 TL'ye dayanmış mutfaktaki yangın, arşıalaya çıkmış. Asgari ücretli ve emekli açlığa mahkum edilmiş, ürünü para etmeyen çiftçi korku içinde, sanayici pes etmiş. Ama milletimizi geçinmek için vurguncu fonlarına mahkum eden saray rejimi Tanpınar'ın dediği gibi 'vatandaşlarına kendi kendinden başka bir şeyle meşgul olma imkanı vermiyor.' Ülkeyi kriz, kaos ve yolsuzluk bataklığına saplayan bu iktidar değişmeden hiçbir sorunu çözmemiz mümkün değildir. Sorunun kaynağı olanlar, çözümün adresi olamaz. Türkiye'nin bu kaostan çıkışının tek bir yolu vardır derhal seçim, hemen seçim."

Ankara 2 Numaralı Baro Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin bir soru üzerine Faik Öztrak, "Bu işin takipçisi olacağız. Bu, işlerin ne hale geldiğini, ahbap çavuş yandaş kayırmanın artık nerelere kadar gittiğini açık seçik göstermektedir. Türkiye'de bağımsız yargının ne hale getirildiği, hukuk devletinin ne hale getirildiği konusunda son derece önemli bir göstergedir. Onun için dedik ki Hakimler ve Savcılar Kurulu derhal toplanıp bu konuyla ilgili açıklama yapmak zorundadır" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin bir soruya, "Dışişleri Bakanı gelip Meclis'imize olan bitenle ilgili bilgi vermesi yetmez bu anlaşmanın da bir an önce Meclis'e gelip onaylanması gerekir" yanıtını verdi.