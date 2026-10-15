Öztrak, 9 aylık bütçe açığını 1 trilyon 840 milyar lira açıklayıp hükümeti eleştirdi

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Bu hükümet milletin değil; lobilerin, yandaşların ve rantiyecilerin hükümetidir. Sorunun kaynağı haline gelen hükümet, bir an önce sandıkla evine gönderilmedikçe bu ülkenin çiftçisi, esnafı, emeklisi, emekçisi gün yüzü görmez" dedi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayında bütçenin 532 milyar lira açık verdiğini, önceki yılın aynı ayına göre bütçe açığındaki artışın yüzde 72 olduğunu kaydetti.

Yılın 9 ayındaki açığın ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 1 trilyon 840 milyar liraya ulaştığına işaret eden Öztrak, "Bu dönemde bütçeden 2 trilyon 251 milyar lira faiz harcaması yapıldı. Faiz harcamaları olmasa (faiz dışı denge), bütçe bu dönemde 411 milyar lira fazla verecekti. Faiz dışı fazla, enflasyona rağmen geçen yılın altında" ifadelerini kullandı.

Öztrak, şöyle devam etti:

Son yayımlanan OVP'ye göre, kalan 3 ayda 600 milyar lira daha milletin kesesinden alınacak, faiz lobilerinin kasasına konacak. 'Faiz, nas' diyen hükümetin yılın tamamındaki faiz harcamaları 2,8 trilyon lirayı aşacak. İlk 9 ay itibariyle; bütçeden yapılan her 100 liralık harcamanın 16 lirası, her 100 liralık vergi gelirinin 22 lirası faiz lobilerine ve rantiyecilere gidiyor. Saray'ın milletin parasını akıttığı tek yer lobiler değil. İlk 9 ayda kamunun bina ve taşıt kiralamalarına 62 milyar lira, müşavirlik (danışmanlık) hizmetleri için 69 milyar lira, KÖİ kapsamında yapılan, geçilmeyen köprülerin/yolların, uçulmayan havalimanlarının garantilerine 71 milyar lira gitti. Örtülü ödenek harcamaları 9 milyar liradan 19 milyar liraya çıktı. Toplantı ve organizasyon giderleri bile 1 milyar liraya dayandı.

Hazine ve Maliye Bakanı tasarruf hikayeleri anlatadursun genel bütçe kapsamındaki (bakanlıklar, başkanlıklar, kapsamdaki genel müdürlükler vd.) 41 kurumdan 29'unun yaptığı harcama, bu dönemde yaşanan enflasyonun üstünde. Cumhurbaşkanlığı'nın harcamaları geçen yılın aynı döneminde 10 milyar lirayken, bu yıl 14 milyar liraya yükselmiş.

Lobilere, yandaşlara, israfa, gösterişe trilyonlarca lira giderken; millete yine armudun sapı, üzümün çöpü düştü. Tarım Kanunu'na göre çiftçiye her yıl verilmesi gereken destek, milli gelirin 'en az' yüzde 1'i kadar. Hükümetin kendi yayımladığı OVP'ye göre bu yıl öngörülen milli gelir 85,3 trilyon lira. Çiftçiye verilmesi gereken destek: 853 milyar lira. İlk 9 ayda çiftçiye verilen destek: 114 milyar lira. Yıl sonu için öngörülen rakam: 168 milyar lira. Bu, kanunun 'çiftçiye destek olarak ödeyeceksin' diye emrettiği rakamın beşte biri bile değil.

"BİR AVUÇ FAİZ LOBİSİNE, YANDAŞA, İSRAFA 2,4 TRİLYON LİRA; MİLYONLARCA ESNAF VE ÇİFTÇİYE 165 MİLYAR LİRA"

Esnafa verilen destek ise sadece 51 milyar lira. Bir avuç faiz lobisine, yandaşa, israfa 2,4 trilyon lira; milyonlarca esnaf ve çiftçiye 165 milyar lira. Ne diyordu üstatları? 'Böyle taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa…' Bütçe, kağıda yazılan birkaç rakamdan ibaret değildir. Sadece milletin parasının nereye harcandığını göstermez, hükümetin tercihinin kimler olduğunu da gösterir. Bu hükümet milletin değil; lobilerin, yandaşların ve rantiyecilerin hükümetidir. Sorunun kaynağı haline gelen hükümet, bir an önce sandıkla evine gönderilmedikçe bu ülkenin çiftçisi, esnafı, emeklisi, emekçisi gün yüzü görmez. Evde oturan milyonlarca gencimizin umutları yeniden yeşermez."