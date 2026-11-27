(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Beşiktaş'ın Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.

Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Batum'da Beşiktaş taraftarına yapılan müdahale ve polis şiddeti kabul edilemez. Filistin halkının mücadelesine destek veren Beşiktaşlılar görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, mühürlü vicdanlara karşı insanlığın sesini yükseltti. Yanlarındayız!"