Öztrak, Batum'da Beşiktaş taraftarına polis şiddetini kabul edilemez bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Beşiktaş'ın Gürcistan'da Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçta Batum'da Beşiktaş taraftarlarına polis müdahalesini kabul edilemez buldu. Öztrak, Filistin halkının mücadelesine destek veren Beşiktaşlıların yanında olduklarını söyledi.
(ANKARA) - CHP TBMM Grup Başkanı Faik Öztrak, Beşiktaş'ın Gürcistan'da İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi.
Öztrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
" Batum'da Beşiktaş taraftarına yapılan müdahale ve polis şiddeti kabul edilemez. Filistin halkının mücadelesine destek veren Beşiktaşlılar görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, mühürlü vicdanlara karşı insanlığın sesini yükseltti. Yanlarındayız!"
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?