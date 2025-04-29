Öztunç: İmamoğlu'na Jammer Kullanımı Yasakken Bilal Erdoğan'a Serbest - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Öztunç: İmamoğlu'na Jammer Kullanımı Yasakken Bilal Erdoğan'a Serbest

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, jammer kullanımının muhaliflere yasak olduğunu, ancak AK Parti kurucularına serbest olduğunu dile getirdi. Ayrıca, ekonomik sorunlara ve deprem sonrası yaraların sarılmaması konularına da vurgu yaptı.

29.04.2025 13:40  Güncelleme: 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Jammer kullanmak İmamoğlu'na yasak ama Bilal Erdoğan'a serbest, öyle mi? Erdoğan ailesine, AK Partililere serbest ama muhaliflere yasak. Kahramanmaraş'ın belediyesi, 2011 tarihinde jammer ihalesi açmış. Kahramanmaraş Belediyesi jammer alabiliyor, ihale açıyor ama İBB Başkanı kullanamıyor, öyle mi? AKP devleti kullanarak herkesi dinlettiği için rakipleri de jammerları kullanmak durumunda kalıyorlar" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir otel ziyareti sırasında bavullarla taşınan jammerların bazı yayın organlarından servis edilmesinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin konuşan Öztunç, şöyle konuştu:

"Jammer kullanmak İmamoğlu'na yasak ama Bilal Erdoğan'a serbest, öyle mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 16 milyonluk bir kentin belediye başkanı, dünyanın en büyük metropollerinden birinin belediye başkanı jammer kullanamayacak ama Bilal Erdoğan kullanabilecek... Bilal Erdoğan'ın gezilerine bakın, jammerlar, her türlü frekans kesiciler mevcut. Erdoğan ailesine, AK Partililere serbest ama muhaliflere yasak. Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Belediye başkanları kullanamaz, suçtur' diyor. Hangi belediye başkanları? Kahramanmaraş'ın belediyesi, 2011 tarihinde jammer ihalesi açmış. Kahramanmaraş Belediyesi jammer alabiliyor, ihale açıyor ama İBB Başkanı kullanamıyor, öyle mi? Van Gürpınar Belediyesi 2017 tarihinde, bir adet araç tipi jammer için ihale açmış. Öyle bir dönemdeyiz ki demokrasi yok, hükümet siyasi rakiplerini dinliyor, dinletiyor, onların atacağı siyasi hamleleri öğrenmeye çalışıyor. Burada asıl ayıp jammerın kullanılır hale gelmesidir. AKP devleti kullanarak herkesi dinlettiği için rakipleri de jammerları kullanmak durumunda kalıyorlar."

"Erdoğan koltuğu için Türkiye demokrasisini bitiriyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yurt dışındaki yatırım görüşmelerini de eleştiren Öztunç, ekonominin iktidarın siyasetine kurban gittiğini belirterek, "Sayın Mehmet Şimşek, boşa kürek çekiyorsun. Amerika'da, IMF'de, Dünya Bankası'nda boşa kürek çekiyorsun. Yabancı yatırımcılara gidiyorsun, 2 bine yakın yatırımcıyla görüştüğünü söylüyorsun. Sen kaşıkla topluyorsun, birileri kepçeyle dağıtıyor. Yurt dışında yalvararak, minnet ederek kaşıkla topluyorsun; senin Cumhurbaşkanı'n kepçeyle dağıtıyor. Şimşek diyor ki, 'Yabancı yatırımcılarla yaptığımız sohbette ilk soru, Türkiye'nin iç siyasi dengesi.' Daha çok sorarlar bunu sizde bu akıl, bu Genel Başkan oldukça, Türkiye'de demokrasiyi katletmeye devam ettikçe daha bu sorularla çok muhatap olursun. Erdoğan koltuğu için Türkiye demokrasisini bitiriyor. Sadece demokrasiyi değil, ekonomiyi bitiriyor" diye konuştu.

Öztunç, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depreme dikkat çekerek 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan mağduriyetlerin hala devam ettiğini şu sözlerle ifade etti:

" Siyaset, bürokrasi, medya unutmuştu depremi. Ta ki İstanbul'da deprem kendini yeniden hatırlatana kadar. Deprem kendisini hatırlatmadan tedbir almak gerekir, dirençli kentler yaratmak gerekir ama Türkiye'de şöyle bir şey var: Deprem oluyor, arama kurtarma çalışmaları, magazinel haberler... Sonra herkes işine bakıyor, unutuyorlar ta ki yeni deprem olana kadar. Kanal İstanbul'a harcayacağın parayı İstanbul'un dirençli bir kent haline getirilmesine harcasana. Ne idiği belirsiz bir Kanal İstanbul, rant elde edilmek için kurulmuş bir masal. Para oraya akacak, rant elde edilecek; peki İstanbul'un deprem gerçeği ne olacak? 6 Şubat depreminin üzerinden 1000'e yakın gün geçiyor. Kahramanmaraş hala perişan, deprem bölgesi hala sıkıntı içinde. Konteyner kentler zar zor kurulmuştu, şimdi konteyner kentte yaşayan yurttaşlara 'Çıkın' deniyor. Nereye gidecek bu insanlar? 'Devlet size daha ne kadar baksın' diyorlar. Devlet bakacak, görevi bu."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Bilal Erdoğan, Milletvekili, Ali Öztunç, AK Parti, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öztunç: İmamoğlu'na Jammer Kullanımı Yasakken Bilal Erdoğan'a Serbest - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı Arizona Meclisi Bitcoin rezerv planını onayladı
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı
Elektrik kesintileri Türkiye’yi etkileyecek mi Enerji Bakanı Bayraktar’dan endişelendiren sözler Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim Katil koca cinayeti böyle savundu: Namusumu temizledim

08:23
42 ilde FETÖ operasyonu Gizlendiği yerde böyle yakalandı
42 ilde FETÖ operasyonu! Gizlendiği yerde böyle yakalandı
08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
14:19
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
Silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan başçavuş şehit oldu
14:17
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
Ali Koç, küçücük kızı omzuna alıp açık artırmaya çıktı
14:14
Yeşilçam’ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın emektar ismi Meral Kurtuluş hayatını kaybetti
14:14
Devlet Bahçeli’den ’İstanbul’u terk edin’ diyen Celal Şengör’e ağır sözler
Devlet Bahçeli'den 'İstanbul'u terk edin' diyen Celal Şengör'e ağır sözler
14:13
Milyonluk hediyeye Dilan Polat’ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
Milyonluk hediyeye Dilan Polat'ın yorumu damga vurdu: İyi korkmuyorsun maşallah
13:39
Süper Lig’de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
Süper Lig'de nisan ayının seyirci ortalamaları belli oldu
13:32
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo’nun son hali yankı uyandırdı
Bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali yankı uyandırdı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 09:13:08. #7.13#
SON DAKİKA: Öztunç: İmamoğlu'na Jammer Kullanımı Yasakken Bilal Erdoğan'a Serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.