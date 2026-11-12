ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kazananlar 16-20 Kasım'da kayıt yapacak

ÖZYES ek yerleştirme sonuçları açıklandı, kazananlar 16-20 Kasım'da kayıt yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ÖSYM, üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımı için yapılan 2026-ÖZYES ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Kayıt hakkı kazanan adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek ve 16-20 Kasım'da üniversitelere başvurarak kayıt yapacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımı için düzenlenen 2026 Özel Yetenek Sınavı'nın (2026-ÖZYES) ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programlarına yönelik ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
Ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 16-20 Kasım arasında yapılacak.
Adayların, kayıt için belirtilen süre içinde yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.
Kaynak: AA
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