PAB Başkanı Ackson, çatışmaların parlamenterlerin bir araya gelmesini zorlaştırdığını belirtti Açıklaması - Son Dakika
23.04.2026 11:24
SERCAN İRKİN - Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Tulia Ackson, dünya genelinde artan çatışmaların parlamenter diplomasi üzerinde doğrudan etkileri olduğunu belirterek, milletvekillerinin bir araya gelememesinin diyalog ve deneyim paylaşımını zorlaştırdığını söyledi.

İstanbul'da düzenlenen PAB 152. Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Ackson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu toplantı vesilesiyle Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ackson, dünyanın içinden geçtiği bu zor günlere rağmen Genel Kurulun İstanbul'da düzenlenmesi için her şeyi yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

PAB'ın 183 üyeli bir yapı olduğuna işaret eden Ackson, 150'den fazla ülkeden 2 binden fazla katılımcının toplantı kapsamında İstanbul'da bir araya geldiğine dikkati çekti.

Ackson, dünya genelinde artan çatışmaların parlamenter diplomasi üzerinde doğrudan etkiler yarattığını belirterek, milletvekillerinin bir araya gelememesinin diyalog ve deneyim paylaşımını zorlaştırdığını söyledi.

Gazze, Ukrayna ve Afrika'daki eşzamanlı çatışmaların parlamentolar arası etkileşimi sınırladığını kaydeden Ackson, çatışmalar nedeniyle bazı ülkelerden parlamenterlerin uluslararası toplantılara katılamadığını dile getirdi.

Ackson, "Bu çatışmalar parlamento diplomasisini etkiliyor, zira bu ülkelerden gelen milletvekillerinin, meslektaşlarıyla bir araya gelip birbirlerinden bir şeyler öğrenmek için bu tür toplantılara katılamadıkları zamanlar oluyor. Seyahat edemedikleri için deneyimlerimizi paylaşamıyoruz. Diyalogdan bahsettiğimizde insanların bir araya gelmesi gerekir ancak karşı taraf yokken diyalog kurulamaz." dedi.

Buna rağmen parlamenter diplomasiyi sürdürmek için alternatif yollar geliştirdiklerini belirten Ackson, çatışmalardan etkilenen ülkelere ziyaretler düzenlediklerini ve PAB bünyesinde farklı krizleri ele alan mekanizmaların oluşturulduğunu kaydetti.

Ackson, Ukrayna'daki savaş için bir görev gücü kurulduğunu, Orta Doğu'daki gelişmeler için özel komitelerin çalışmalar yürüttüğünü ve insan hakları komitelerinin Sudan ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusundaki durumu yakından takip ettiğini anlattı.

Sahel bölgesindeki gelişmelere de değinen Ackson, darbelerle yönetim değişikliklerinin yaşandığı ülkelerde halkın daha iyi temsil edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Parlamentolar arası deneyim paylaşımının önemi

Ackson, organizasyonun sorunsuz şekilde ilerlediğini, toplantı kapsamında Körfez bölgesindeki gelişmeler başta olmak üzere birçok küresel meselenin ele alındığını ve bunun sonucunda "İstanbul Deklarasyonu" adıyla bir karar metninin yayımlandığını kaydetti.

Toplantıda parlamentoların gelecek nesiller için üstlenebileceği rolün de görüşüldüğünü aktaran Ackson, gençlerin parlamentolara dahil edilmesi için yalnızca parlamenter olarak seçilmelerinin yeterli olmadığını, aynı zamanda görüşlerine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ackson, toplantının sadece resmi görüşmelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, katılımcıların deneyim paylaşımı ve birbirlerinden öğrenme fırsatını değerlendirmesini tavsiye etti.

Delegasyonların kendi ülkelerindeki uygulamaları geliştirmek için birbirlerinin deneyimlerinden yararlanması gerektiğinin altını çizen Ackson, bu tür toplantılarda edinilen tecrübelerin parlamentolara taşınmasının temsilin güçlenmesi, hükümetlerin daha hesap verebilir olması ve denetimin daha etkin işlemesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ackson, bu tür toplantıların aynı zamanda ülkeler arasında dostlukların kurulmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin PAB içindeki rolü

PAB Başkanı Ackson, bu toplantının İstanbul'da düzenlenmesinin, Türkiye'nin demokratik değerlere bağlılığını ve uluslararası toplumu bir araya getirme kapasitesini gösterdiğini ifade etti.

Farklı coğrafyalardan ülkelerin bir araya gelmesi için Türkiye'den daha iyi bir yer olmadığına işaret eden Ackson, "Körfez bölgesinde yaşananlar tüm dünyayı etkiliyor. Bu nedenle burası, dünyada olup bitenler karşısında nerede durduğumuzu tartışabileceğimiz ve görüşlerimizi dile getirebileceğimiz bir yer." diye konuştu.

Ackson, Türkiye'nin ev sahipliğinin önemine işaret ederek "PAB'ın Türkiye'de toplanması ilk kez olmuyor. Bu, üçüncü ya da dördüncü kez gerçekleşiyor. Türkiye'nin insanları bir araya getirme çabalarını takdir ediyoruz. Doğrudan etkilenen bir bölgeye yakın olmasına rağmen toplantının yapılmasında ısrar edilmesi son derece cesur bir davranış." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesine dikkati çeken Ackson, "Türkiye sadece öncülük etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanların bir araya gelebileceği bir platform sunuyor. Savaşan tarafların bir araya gelebileceği bir ortam sağlanıyor. Bildiğim kadarıyla hem Rusya hem de Ukrayna tarafı Türkiye'ye güveniyor ve burayı buluşma noktası olarak kullanıyor. Bu, Türkiye'nin oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Parlamento, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

