Pak-Türk Maarif Okulları, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Filistin halkına bağış toplamak için iftar programı düzenledi.
İslamabad'daki Pak-Türk Maarif Chak Shahzad Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Ülke Temsilcisi Harun Küçükaladağlı, öğrenciler, aileleri ve davetliler katıldı.
Küçükaladağlı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek istediklerini, okuldaki çocukların çabalarını takdir ederek dünyadaki empati ve refahın yeni nesil ile artmasını umduğunu ifade etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı kapsamında öğrenciler ürünlerin satışı için stant açtı.
Stanttaki eşyalar ve kriket oyuncusu Babar Azam tarafından imzalanan özel ürünlerin satışı yapılarak gelirleri Filistin'e bağışlandı.
Son Dakika › Güncel › Pak-Türk Maarif Okulları, Filistin için iftar programı düzenledi - Son Dakika
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil, kanala düşmeden son anda durmasıyla facianın önüne geçti. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?