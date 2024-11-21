Pakistan 757 Bin Afganı Sınır Dışı Etti

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2023 ile Ekim 2024 arasında 757 bin Afganistanlı düzensiz göçmenin ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, haftalık basın toplantısında, Pakistan'da yasa dışı olarak bulunan Afganların geri dönmelerini sağlamak için sürecin hala devam ettiğini belirtti.

Beluç, geri gönderilen Afganlar arasında gönüllü olarak yurtlarına dönenlerin de olduğunu vurgulayarak, "Kasım 2023'ten Ekim 2024'e kadar 757 bin 8 düzensiz Afganistanlı göçmen ülkelerine geri gönderildi." dedi.

Pakistan, militan saldırılarındaki artışı gerekçe göstererek ülkede yasa dışı olarak kalan tüm yabancıların sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Temmuz 2024'te Pakistan'ı ziyaret etmiş ve Pakistan'daki Afganlar için daha uzun vadeli çözümlere yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

Ekim 2023'te geri göndermeler başlamıştı

Afganistan'da Ağustos 2021'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Kabil yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor. Afgan yönetimi ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İki ülke arasında bu çerçevede tartışmalar devam ederken, Pakistan hükümeti, Ekim 2023 başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1 milyon 700 bini geçen düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların da sınır dışı edileceği duyurulmuştu.