Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü - Son Dakika
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Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü

Pakistan, 77 Hindistan SİHA\'sını düşürdü

Pakistan, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 silahlı insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiği duyuruldu.

09.05.2025 20:55
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Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, bölgedeki son gelişmeler hakkında basın toplantısı düzenledi.

HİNDİSTAN'A AİT İSRAİL YAPIMI 77 SİHA DÜŞÜRÜLDÜ

Chaudhry, şimdiye kadar Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 insansız hava aracının (SİHA)'nın düşürüldüğünü duyurdu. Chaudhry, Hint medyasında yer alan Pakistan'a ait hava araçlarının düşürüldüğü ve Pakistan'ın Hindistan'a saldırdığı haberlerini yalanlayarak bunlara kanıt olarak, "Düşürülen en az bir Pakistan uçağı veya insansız hava aracının enkazının gösterilmesini" talep etti.

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı düşürdü

CAN KAYBI ARTIYOR

Chaudhry, Hindistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının da 62'ye yükseldiğini duyurdu. Hindistan'la yaşanan çatışmalar sırasında yaralanan askerler olduğunu bildiren Chaudhry, şimdiye kadar hiçbir Pakistanlı askerin yaşamını yitirmediğini kaydetti.

"BAŞLATTIKLARI ŞEYİ BİZ BİTİRECEĞİZ"

Hindistan'a seslenen Chaudhry, "Pakistan'ın size ateş etmesinden bu kadar hoşlanıyorsanız, talebinizi kendi seçtiğimiz bir zaman, yer ve araçla yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Chaudhry, Pakistan ordusunun 'her türlü olasılığa hazırlıklı olduğu' mesajını vererek, "Devam etmek istiyorlarsa etsinler ancak başlattıkları şeyi biz bitireceğiz." diye konuştu.

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı düşürdü
Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Pakistan, Hindistan'a ait İsrail yapımı 77 SİHA'yı düşürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan, 77 Hindistan SİHA'sını düşürdü - Son Dakika

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