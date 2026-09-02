Pakistan, ABD-İran geriliminde diyalog ve diplomasi vurgusunu sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan, ABD-İran geriliminde diyalog ve diplomasi vurgusunu sürdürüyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilime rağmen iki tarafla iletişimi sürdürerek diyalog ve diplomasi için çabalamaya devam edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Başbakan ve Bakan'ın İranlı yetkililerle bölgedeki durumu görüştüğünü ve varılan mutabakatın uygulanmasının önemini vurguladığını aktardı.

Pakistan, ABD ile İran arasında "tırmanan gerilime rağmen" diyalog ve diplomasi için çabalarını sürdüreceğini bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında Orta Doğu'daki duruma ilişkin açıklama yaptı.

ABD ve İran arasındaki gerilimin çözümü için iki tarafla da iletişimi sürdürdüklerini belirten Andrabi, "Gerilimi tırmandıran son gelişmelere rağmen umutluyuz. Diyalog ve diplomasi için çabalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Andrabi, bu konuda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bölgedeki durumu görüştüğünü, bölge barışı için ABD ile İran arasında varılan mutabakatın uygulanmasının önemini vurguladığını aktardı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'teki Ali es-Salim Hava Üssü'ne füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırıda üste bulunan ABD'ye ait bazı İHA'ların imha edildiğini açıklamıştı.

İran ordusu ayrıca Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'nde bulunan ABD'ye ait radar tesisleri ile ABD askerlerinin toplandığı merkezlerin kamikaze İHA saldırılarıyla hedef alındığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Orta Doğu, Pakistan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, ABD-İran geriliminde diyalog ve diplomasi vurgusunu sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. kattan düşen Ecrin’i hayatta tutan hayali gerçek oldu 12. kattan düşen Ecrin'i hayatta tutan hayali gerçek oldu
CHP’li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış CHP'li belediyeden aylarca çalışmadan maaş almış
Cem Yılmaz’ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG’sini gösterdiklerinde... Cem Yılmaz'ın hayatını kurtaran doktor konuştu: EKG'sini gösterdiklerinde...
Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti Hırsızların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti
Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı Hull City’den 17 milyon euroluk transfer Acun Ilıcalı kesenin ağzını açtı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz son halini paylaştı

12:48
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
Dünya tarihinin en büyük ikinci salgını! Binlerce ölü var, mezarlar yan yana kazıldı
12:04
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı
11:57
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
11:47
Marmara’daki gemi faciasında çarpıcı detay 11 dakikada battı
Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı
11:36
Girne’de batan gemiye ulaşıldı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı
11:02
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran operasyon! İstismara uğramış 163 çocuk bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 13:05:32. #7.12#
SON DAKİKA: Pakistan, ABD-İran geriliminde diyalog ve diplomasi vurgusunu sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement