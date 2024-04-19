Pakistan BM Daimi Temsilcisi: Çin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine liderlik edebilir

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İSLAMABAD, 19 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Munir Akram, Çin'in Küresel Kalkınma İnisiyatifi çerçevesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında diğer ülkelere liderlik edebilecek önemli deneyim ve kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Akram, Perşembe günü, "2030 Gündeminin Uygulanmasını Hızlandırmak için Geleceğin Zirvesini Ortaklaşa Teşvik Etmek" konulu Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostluk Grubu'nun BM'deki üst düzey toplantısında konuşma yaptı.

Temsilci, "Çin, diğer gelişmekte olan ülkelere yoksulluğun azaltılması ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için paha biçilmez deneyimlerini, öğretilerini ve desteğini sunabilir" dedi.

Pakistanlı elçi, Çin liderliği tarafından başlatılan Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için net bir çerçeve sunduğunu söyledi.

Atılacak örnek adımlar için inisiyatife atıfta bulunan büyükelçi, hedeflere ulaşmak için Çin'in kurumsallaşmış işbirliği ile proje geliştirmeyi finanse etmek üzere oluşturulan kurumlarının yanı sıra gerekli istişare mekanizmalarının altını çizdi.

Akram, Pakistan'ın Çin ile işbirliğine ilişkin olarak ise Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC), Pakistan'ın enerji ve altyapı eksikliklerini gidermesine yardımcı olduğunu belirtti.

Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin amiral gemisi projesi olan ve 2013 yılında başlatılan Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru, Pakistan'ın güneybatısındaki Gwadar limanı ile Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kaşgar'ı birbirine bağlayan ve enerji, ulaşım ve sanayi işbirliğini ön plana çıkaran bir koridor.

Büyükelçi, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmada yardımcı olacağına olan inancını dile getirdi.