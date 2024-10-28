Pakistan Büyükelçisi Junaid: Keşmir Anlaşmazlığı Barış İçin Çözülmeli - Son Dakika
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Pakistan Büyükelçisi Junaid: Keşmir Anlaşmazlığı Barış İçin Çözülmeli

Pakistan Büyükelçisi Junaid: Keşmir Anlaşmazlığı Barış İçin Çözülmeli

Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Güney Asya'da kalıcı barışın Keşmir ihtilafının barışçıl çözümüne bağlı olduğunu belirtti. Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesinin acı sonuçlar doğurduğunu ifade eden Junaid, uluslararası toplumu Hindistan'ın eylemlerine karşı sorumlu tutmaya çağırdı. Keşmir'in Pakistan'a ait olduğunu vurgulayan Junaid, barış ve güvenlik için BM karalarının uygulanmasını talep etti.

28.10.2024 14:54
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PAKİSTAN Büyükelçisi Yoysaf Junaid, " Güney Asya'da kalıcı barış, güvenlik ve kalkınma; uzun süredir devam eden Keşmir anlaşmazlığının ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Keşmirlilerin özlemlerine uygun şekilde, barışçıl bir şekilde çözülmesine bağlıdır" dedi.

Pakistan Büyükelçiliği'nde, 'Keşmir Dayanışma Günü' nedeniyle program düzenledi. Etkinliğe, Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Mahmut Arıkan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Emekli Büyükelçi Numan Hazar ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Türkiye ve Pakistan'ın milli marşları okundu. Pakistan Büyükelçisi Yousaf Junaid, Jammu ve Keşmir anlaşmazlığının, BM Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki en eski konulardan biri olduğunu belirterek, "Keşmirlilere kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesi, bu anlaşmazlığın tam kalbinde yer almaya devam ediyor. Keşmirlilerin son 77 yıldaki hayatını hayal edin. Düşünün, 3 nesil Keşmirli çok acı çekti ve sesleri henüz büyük ölçüde duyulmadı. Bu gün aynı zamanda Keşmir halkına verilen kırık vaatlerin ve yerine getirilmeyen taahhütlerin acı bir hatırlatıcısıdır. Ocak 1948'de Jammu ve Keşmir anlaşmazlığını ilk kez BM'ye götüren ve reçetesini kabul eden Hindistan'dı. Ancak Hindistan daha sonra taahhütlerinden caydı ve Jammu ve Keşmir'in nihai kararının BM gözetimindeki plebisit yoluyla Keşmirliler tarafından kararlaştırılmasını talep eden Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasından kaçındı. Sadece 5 yılda 930'dan fazla Keşmirli, Hindistan işgal kuvvetleri tarafından şehit edildi. Hindistan medyayı susturdu. Keşmir liderlerini ve insan hakları savunucularını hapse attı ve liste uzayıp gidiyor" diye konuştu.

'KEŞMİR PAKİSTAN'A AİTTİR'

Orta Doğu'daki son gelişmelerin, uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların daha da büyümesine izin verilmemesi gerektiğinin göstergesi olduğunu aktaran Junaid, "Hindistan'ın, Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkını reddetmesi uluslararası toplum için bir hakarettir. Jammu ve Keşmir anlaşmazlığının bölge ve dünya genelinde geniş kapsamlı etkileri vardır. Güney Asya'da kalıcı barış, güvenlik ve kalkınma; uzun süredir devam eden Keşmir anlaşmazlığının ilgili BM kararları ve Keşmirlilerin özlemlerine uygun şekilde barışçıl bir şekilde çözülmesine bağlıdır. Uluslararası toplumu, Hindistan'ı tartışmalı bölgedeki aşırılıklarından sorumlu tutmak için pratik adımlar atmaya ve Hindistan'ı 5 Ağustos 2019'daki tek taraflı ve yasa dışı eylemlerini geri almaya, Keşmirlilerin BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde kendi kaderini tayin haklarını kullanmalarına izin vermeye çağırıyorum. Pakistan, her zaman olduğu gibi Keşmirli kardeşleriyle omuz omuza duruyor ve onların haklı mücadelesine tam manevi, diplomatik ve politik desteğini sunmaya devam edecek. Cennetimizin daha fazla kanamasını göremeyiz. Keşmir Pakistan'a, Pakistan da Keşmir'e aittir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güney Asya, Diplomasi, Hindistan, Pakistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan Büyükelçisi Junaid: Keşmir Anlaşmazlığı Barış İçin Çözülmeli - Son Dakika

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