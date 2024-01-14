Pakistan\'da binlerce kişi Filistin\'e destek için yürüdü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren binlerce kişi, Filistin halkı ile dayanışma göstermek için yürüyüş düzenledi.
Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen yürüyüş kapsamında, binlerce kişi Karaçi'nin Şar-i Faysal bölgesinde bir araya geldi.
Filistin bayrağı taşıyan ve kefiye giyen göstericiler, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.
Protestocular "Gazze'de soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyarak, Filistin halkı ile dayanışmalarını vurguladı.
Yürüyüşe, Karaçi'deki Hristiyan ve Hindu toplumunun liderleri de katıldı.
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