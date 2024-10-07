Pakistan'da Çin Konvoyuna Saldırı

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İSLAMABAD, 7 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pazar gecesi ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi'de Çin konvoyuna düzenlenen ve 2 Çin vatandaşının hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına yol açan saldırıdan dolayı büyük şaşkınlık ve üzüntü yaşadığını söyledi.

Şerif, Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamada "menfur saldırıyı" güçlü şekilde kınayarak hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere Çin halkına "içten taziyelerini" sunduğunu belirtti.

"Geçtiğimiz gece Karaçi'de iki kıymetli Çin vatandaşının hayatını kaybetmesi ve birinin yaralanmasına neden olan trajik olaydan dolayı büyük şaşkınlık ve derin üzüntü yaşıyorum" diyen başbakan, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Şerif, saldırının faillerinin belirlenip adalete teslim edilmesi için derhal başlatılan soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Pakistan'ın ülkedeki Çin vatandaşlarının korunmasına yönelik kararlılığını yineleyen başbakan, Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak üzere gereken her türlü önlemin alınacağı taahhüdünde bulundu.

Şerif, "Pakistan, Çinli dostlarımızın güvenliğini sağlama konusunda kararlıdır. Çinli vatandaşların güvenlik ve refahını sağlamak üzere elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye ekledi.

Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'nden Pazartesi günü sabah saatlerinde yapılan açıklamada Pazar günü 23.00 sularında ülkenin güneyindeki Sind eyaletinin başkenti Karaçi'deki Cinnah Uluslararası Havalimanı yakınlarında Port Qasim Elektrik Enerjisi Şirketi'nden gelen bir konvoya terör saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.