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Pakistan'da çocuk felci virüsü tespit edildi - Son Dakika
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Pakistan'da çocuk felci virüsü tespit edildi

Pakistan'ın Karaçi ve Belucistan bölgelerinde yapılan çevresel örneklerde çocuk felci virüsü tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, çocuk felcini ortadan kaldırmak için önlemler aldıklarını ve aşılamaların önemini vurguladı.

Pakistan\'da çocuk felci virüsü tespit edildi
25.12.2023 - 11:17,  Güncelleme: 11:23
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İSLAMABAD, 25 Aralık (Xinhua) -- Pakistan'ın farklı kesimlerindeki iki bölgeden alınan çevresel örneklerde çocuk felci virüsü tespit edildi.

Pakistan Sağlık Bakanlığı'ndan Cumartesi günü yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki liman kenti Karaçi ve güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Çaman bölgesindeki kanalizasyon suyunda çocuk felci virüsü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, virüsün mevcudiyetinin tüm çocuklar için tehdit oluşturduğu, özellikle de beş yaş altındaki çocuklarda ömür boyu sürecek fiziksel engel yaratabileceği kaydedildi.

Açıklamada, çocuk felci programındaki gözetim sisteminin çok güçlü olduğu ve çocuk felcini ortadan kaldırmak için hükümetin etkili önlemler aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, çocuk felcinin riskinin yüksek olduğu bölgelerde entegre bir strateji oluşturulduğunu ve ülkede hastalığı yenmek için ebeveynlerin her çocuk felci bağışıklama kampanyasında çocuklarını aşılatmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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