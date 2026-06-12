Pakistan'da İki Polis Saldırıda Hayatını Kaybetti

Tuğba Barut:

çok üzücü haberler bunlar vallahi duyunca insanın içi sızlıyo güvenlik görevlilerimiz için çok risklı işlerde çalışıyo ve bu tür olaylar gerçekten dehşet verici birazcık da olsa düzeni sağlamaya çalışanlar olmasaydı işler çok daha kötü olurdu diye düşünüyorum