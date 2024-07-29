Pakistan'da İnsan Hakları İhlalleri Protestoları: 4 Ölü, 24 Yaralı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde "insan hakları ihlalleri" iddiasıyla düzenlenen protestolarda, biri asker 4 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Beluçların haklarını savunan sivil toplum örgütü Belucistan Dayanışma Komitesi (BYC), insan hakları ihlalleri iddiasıyla eyaletin Gvadar şehrinde protesto çağrısı yaptı.

Eyaletin çeşitli noktalarından Gvadar'a giden göstericilerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Gvadar'da toplanan kalabalığı dağıtmak isteyen polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler de polise taş ve sopa fırlattı.

Çıkan olaylarda, 3 gösterici yaşamını yitirdi, 8 gösterici yaralandı. Emniyet güçleri, 20 kişiyi de gözaltına aldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise yaşanan olaylarda bir askerin hayatını kaybettiği, 16 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğu ve sorumluların adalete teslim edileceği kaydedildi.

"Gözaltına alınanlar serbest bırakılsın" çağrısı

BYC lideri Mahrang Beluç, yaptığı açıklamada, Beluç halkının hakları için verdiği mücadeleden vazgeçmeyeceklerini, eyaletin yer altı ve yer üstü kaynaklarını koruyacaklarını vurguladı.

Protestolarda öldürülenlere atıfta bulunan Beluç, "Beluç halkının katilleri yakalanmalı ve adalete teslim edilmeli." dedi.

Beluç, gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılmasını talep ederek, "Bu kişiler, serbest kalana kadar oturma eylemi devam edecek." açıklamasında bulundu.

Gvadar'daki protesto sebebiyle Belucistan'ın bu şehre bağlanan kara yollarında trafik akışı durduruldu.

Gvadar dahil olmak üzere eyaletin Mastung, Kalat, Noşki, Huzdar, Dalbandin, Avaran, Lasbela, Çagai, Nokundi, Turbat ve Pasni bölgelerinde, protestoya destek verenler kepenk kapattı.

BYC aktivistleri de kara yolları ve eyaletler arası bağlantı yolları boyunca 14 farklı noktada oturma eylemi başlattı.

"Komplo" vurgusu

Belucistan İçişleri Bakanı Ziyaullah Langove, hükümetin görüşmelere açık olduğunu ifade etti.

Belucistan Hükümeti Sözcüsü Şahid Rind ise barışa zarar veren kişilere karşı eyleme geçeceklerini belirterek, Gvadar'daki gösteriyi eyaletin huzurunu bozmaya yönelik bir komplo olarak değerlendirdi.

Rind, BYC'yi görüşmek için davet ettiklerini, ancak grubun konuşmaya hazır olmadığını kaydetti.

Siyasi partilerden protestolara destek

Belucistan Milli Partisi-Mengal (BNP-M) ve Ulusal Parti ise göstericilere yönelik müdahaleleri kınadı.

BNP-M Başkan Vekili Sacid Tarin, protestolara katılacaklarını açıkladı.

Ulusal Parti'den Aslam Beluç ve Gülsüm Niyaz Beluç, Belucistan Başbakanı Sarfraz Bugti'yi eyalet genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu tuttu.