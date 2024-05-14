Pakistan\'da İnsansız Hava Aracı Saldırısı Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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DERA İSMAİL Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde insansız hava aracından ateşlenen füzenin bir eve isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Hidayet Ullah, Pakistan'ın Afganistan'a komşu Güney Veziristan bölgesindeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce insansız hava aracından füze ateşlendiğini belirten Ullah, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivilin öldüğünü ifade etti.

Ullah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bölge sakinleri de hayatını kaybedenlerin cansız bedenini bir askeri kampın yakınına taşıyarak saldırıyı protesto etti.

Hükümet yetkililerinden, saldırının sorumlularının kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.