Pakistan'da İnsansız Hava Aracı Saldırısı Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da İnsansız Hava Aracı Saldırısı Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan\'da İnsansız Hava Aracı Saldırısı Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde insansız hava aracından ateşlenen füzenin bir eve isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının sorumlularının kimliği henüz açıklanmadı.

14.05.2024 17:57
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DERA İSMAİL Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Güney Veziristan bölgesinde insansız hava aracından ateşlenen füzenin bir eve isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Hidayet Ullah, Pakistan'ın Afganistan'a komşu Güney Veziristan bölgesindeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Kimliği belirlenemeyen kişilerce insansız hava aracından füze ateşlendiğini belirten Ullah, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da bulunduğu 4 sivilin öldüğünü ifade etti.

Ullah, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bölge sakinleri de hayatını kaybedenlerin cansız bedenini bir askeri kampın yakınına taşıyarak saldırıyı protesto etti.

Hükümet yetkililerinden, saldırının sorumlularının kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da İnsansız Hava Aracı Saldırısı Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da İnsansız Hava Aracı Saldırısı Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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