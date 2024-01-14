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Pakistan'da on binlerce kişiden Filistin'e destek gösterisi - Son Dakika
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Pakistan'da on binlerce kişiden Filistin'e destek gösterisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 100'üncü günde devam ederken, Pakistan'ın Karaçi kentinde on binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen gösteriye çok sayıda kadın ve çocukta destek verdi. JI Başkanı Sirajul Haq yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı Filistin'in yanında durmanın İslam ümmetinin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Pakistan\'da on binlerce kişiden Filistin\'e destek gösterisi
14.01.2024 - 21:54,  Güncelleme: 21:56
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- Pakistan'da on binlerce kişiden Filistin'e destek gösterisi

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi kentinde on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100'üncü gününde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 100'üncü günde devam ederken, Pakistan'ın Karaçi kentinde on binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen gösteriye çok sayıda kadın ve çocukta destek verdi. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal durdurulması ve Müslüman liderlere Filistin konusunda birlik olmaları çağrısında bulundu.

JI Başkanı Sirajul Haq yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı Filistin'in yanında durmanın İslam ümmetinin sorumluluğu olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA
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