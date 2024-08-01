Pakistan'da Silahlı Saldırılarda 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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Pakistan'da meydana gelen iki ayrı silahlı saldırıda 4 güvenlik gücü personeli ve bir sivil hayatını kaybederken iki polis yaralandı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Belucistan eyaletinin Pişin bölgesi ile Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Landi Kotal kasabasındaki güvenlik kontrol noktalarına iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, Pişin bölgesindeki saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, bölgedeki bir trafik polisinin yaralandığı kaydedildi.

???????Landi Kotal kasabasındaki saldırının ise çok sayıda motosikletli tarafından otomatik silahlarla yapıldığını kaydeden yetkililer, bu saldırıda da iki polis ile bir sivilin hayatını kaybettiğini, bir polisin yaralandığını duyurdu.

Polis, her iki saldırıyla bağlantılı soruşturma başlatırken saldırganların yakalanması için iki eyalette geniş çaplı operasyon başlatıldığı bildirildi.

Pakistan'da bu yıl özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde saldırılar arttı.

İslamabad, saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunurken, Afganistan bu iddiaları reddediyor.