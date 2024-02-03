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Pakistan'da siyasi parti çatışmasında 1 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pakistan'da siyasi parti çatışmasında 1 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan\'da siyasi parti çatışmasında 1 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın Karaçi şehrinde Pakistan Halk Partisi (PPP) ile Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) destekçileri arasında çıkan çatışmada 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çatışma, duvarda asılı bir siyasi parti afişinin yırtılması sonucu başladı ve tansiyonun yükseldiği seçim öncesi dönemde gerçekleşti.

03.02.2024 09:31
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Pakistan'ın Karaçi şehrinde farklı siyasi parti üyeleri arasında çıkan çatışmada 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) ile Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) destekçileri arasında Karaçi'nin 11-J bölgesinde dün akşam geç saatlerde çatışma yaşandı.

PPP ile MQM-P taraftarları arasında çıkan çatışmada, silahla başından vurulan 12 yaşındaki Abdul Rahman yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, duvarda asılı bir siyasi parti afişinin yırtılması sonucu PPP ile MQM-P taraftarları arasında tartışma başladığını ve olayın büyüdüğünü belirtti.

Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi siyasi parti taraftarları arasındaki tansiyon yükseldi.

PPP ile MQM-P taraftarları arasında 29 Ocak'ta da çatışma yaşanmış ve 1 kişi ölmüştü.

Kaynak: AA

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Hizb-i İslami Partisi, Pakistan, Karaçi, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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