Pakistan\'da Türk öğrencilerin açtığı su kuyuları halkın temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor

Pakistan'da eğitim alan Türk öğrencilerin kurduğu Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER), 2005'ten bu yana faaliyet gösterdiği ülkenin çeşitli bölgelerinde açtığı binlerce su kuyusuyla halkın temiz içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

Azad Cammu Keşmir bölgesinde 2005'te yaşanan deprem felaketiyle Pakistan'da faaliyetlerine başlayan PAMDER, o tarihten bu yana ülke genelinde çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.

Bugüne kadar hayırseverlerin desteğiyle Pakistan'da binlerce su kuyusu açan PAMDER, eğitime destek projeleri, okul ve ibadethane inşası ve kurban faaliyetleri gibi çeşitli çalışmalar yapıyor.

Kırsal bölgelerde temiz içme suyu problemi

PAMDER'in su kuyusu çalışmaları, şehir merkezinden uzak kırsal alanlarda yoğunlaşmış durumda. Kara yolunun dahi bozuk olduğu köylerde içme suyu ve kanalizasyon sistemiyle ilgili altyapı da yetersiz.

Kırsalda yaşayanlar, içme suyu ihtiyacını su kuyuları aracılığıyla karşılıyor ancak her köyde su kuyusu bulunmuyor. Özellikle sıcaklığın 50 dereceye vardığı yaz aylarında içme suyu ihtiyacı daha da önemli hale geliyor.

Köylülerin, kendi imkanlarıyla yaptığı 5-10 metrelik sondaj çalışmalarından çıkarılan su bulaşık yıkama, banyo ve tuvalet için kullanılıyor. İçme suyu elde etmek için yapılan sondaj çalışmaları maliyetli olduğu için köylüler bunu kendileri karşılayamıyor.

Temiz içme suyu elde etmek için en az 30 metrelik sondaj gerekiyor. Yapılan sondajla çıkarılan su, laboratuvarlarda teste gönderiliyor. İçilebilecek kıvamda olduğuna dair onay alındıktan sonra su kuyusu açılıyor.

"3 binin üzerinde su kuyusu açtık"

PAMDER Pakistan Koordinatörü Talha Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 yıldır Pakistan'da yaşadığını belirterek PAMDER'in Pakistan'da okuyan ve mezun olan Türkler tarafından kurulduğunu söyledi.

Uğurlu, başkent İslamabad'a 650 kilometre uzaklıktaki Godpur şehrine 22 su kuyusu açmak için geldiklerini ifade ederek "Bugüne kadar 3 binin üzerinde su kuyusu açtık. Pencap eyaletinin güney kesimleri ve özellikle kırsal bölgelerde ciddi içme suyu problemi var." dedi.

Yaptıkları çalışmalarla bölge halkının temiz içme suyuna ihtiyaçlarını karşıladıklarına dikkati çeken Uğurlu, titiz bir çalışmayla bu süreci yürüttüklerini söyledi.

Uğurlu, aylar öncesinden su kuyusu açılacak köyleri tespit ederek sondaj çalışmalarına başladıklarını ve bu işlemler tamamlandıktan sonra da resmi açılış için bölgeye tekrar gittiklerini aktardı.

İslamabad'dan araçlarla ekip halinde yola çıktıklarını dile getiren Uğurlu, "Su kuyusu açılacak köylere araçlarla gidilmiyor. Bu sebeple en yakın yerleşim yerine kadar araçlarla gidiyoruz ve sonrasında motosikletlerle yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Köylülerden Türk halkına teşekkür

Godpur'un Bağ köyünde yaşayan Muhammed Şahid, Türk halkına verdiği destek için teşekkür ederek "Türkler bize su kuyusu açtı. Köyümüzde çok sayıda yoksul insan var. Tüm Türk halkına minnettarız." ifadelerini kullandı.

Şahid, kerpiç evlerde yaşadıklarına ve çoğu kişinin günlük 3-4 dolar (86-115 lira) civarı para kazandığına işaret ederek hayırseverlerden kendilerine ev yapmaları konusunda destek olmalarını talep etti.

Rahim Bahiş köyünde yaşayan Munir Han ise yaşadıkları bölgede temiz içme suyunun ciddi bir problem olduğuna dikkati çekti.

Han, köylerde altyapı problemi yaşadıklarını belirterek "Temiz içme suyu altyapısı yok. Kovalarla evlerimize su taşıyoruz. Su kuyusu olmayan köylerde halk kilometrelerce yürümek zorunda kalabiliyor." dedi.

Bu noktada köylerinde açılan su kuyusu dolayısıyla mutluluk duyduklarını dile getiren Han, Türkiye'ye ve Türk hayırseverlere teşekkür etti.