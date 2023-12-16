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Pakistan'da yapay yağmur üretilerek hava kirliliği azaltıldı - Son Dakika
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Pakistan'da yapay yağmur üretilerek hava kirliliği azaltıldı

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi. Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçakların Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu belirtti. Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

Pakistan\'da yapay yağmur üretilerek hava kirliliği azaltıldı
16.12.2023 - 23:28,
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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pencap Başbakanı Muhsin Nakvi, bulut tohumlama ekipmanıyla donatılmış uçakların Lahor'un 10 bölgesinin üzerinde uçtuğunu belirtti.

Nakvi, Lahor'da hava kirliliğinin azaltılması için yapay yağmur üretildiğini dile getirerek, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) 2 uçak ve uzmanların bu konuda destek olmak amacıyla 10-12 gün önce Lahor'a geldiklerini söyledi.

Yapılan çalışmaların ardından Pakistan tarihinde ilk defa üretilen yapay yağmur, şehrin çeşitli noktalarına yağdı.

Lahor, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında sıklıkla yer alıyor.

Pencap'ta 19 Kasım'da hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takma zorunluluğu getirilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Pakistan'da yapay yağmur üretilerek hava kirliliği azaltıldı - Son Dakika
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