Pakistan'dan 30 Bin Afgan Geri Gönderildi

13.08.2025 12:04
Pakistan, yasa dışı yaşayan 30 binden fazla Afgan vatandaşı geri gönderdi, operasyonlar sürüyor.

Pakistan'da yasa dışı olarak bulunan 30 binden fazla Afgan vatandaşı, bir ay içinde Afganistan'a geri gönderildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Kuetta şehrinde yasa dışı olarak yaşayan 30 binden fazla Afgan, yaklaşık bir ay içinde Afganistan'a geri yollandı.

Hükümetin ülkede yasa dışı bulunan tüm Afganların 31 Temmuz 2025'e kadar kendi ülkelerine dönmesini istemesi üzerine, bazı kişiler gönüllü olarak Afganistan'a dönerken çok sayıda kişi Pakistan'da kalmaya devam etti.

Bunun üzerine hükümet, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma kararı aldı. Karar kapsamında, ilgili güvenlik güçlerinden oluşan ortak ekipler, belirlenen son tarihi dikkate almayan Afganlara yönelik operasyonlar düzenledi.

Kuetta Bölge Komiseri Şahzeb Han Kakar başkanlığında, dün konuya ilişkin toplantı düzenlendi.

Toplantıda, yetkililer tarafından yasa dışı Afganlara yönelik başlatılan operasyonun durumu değerlendirildi.

Belgesiz Afganlara karşı günlük operasyon yapılması ve bu kişilerin banka hesapları ile mobil hat bilgilerinin kaydedilmesine karar verilen toplantıda, operasyon sırasında kadın ve çocuklara özellikle dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda, ayrıca, operasyonu hızlandırmak için tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde talimat verildi.

Ekim 2023'te geri göndermeler başlamıştı

Afganistan'da Ağustos 2021'deki yönetim değişikliğinin ardından Kabil ile İslamabad arasında özellikle güvenlik eksenli sorunlar yaşanıyor.

Pakistan hükümeti, Ekim 2023 başında ülkede kayıt dışı yaşayan ve sayıları 1 milyon 700 bini geçen düzensiz göçmenin 1 Kasım 2023'e kadar Pakistan'dan ayrılmasını istemişti. Bu tarihe kadar ayrılmayanların sınır dışı edileceği duyurulmuştu.

BM verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1 milyon 340 bin Afgan mülteci ve 468 bin 800 düzensiz Afgan göçmen bulunuyor. Ekim 2023'ten bu yana 820 binden fazla Afgan ülkesine döndü.

Afganistan'ın İslamabad Büyükelçiliğinden 19 Şubat 2025'te yapılan yazılı açıklamada, "Nihayetinde Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm Afgan mültecilerin sadece İslamabad ve Ravalpindi'den değil, yakın gelecekte tüm ülkeden sınır dışı edilmesine yönelik kesin ve nihai bir plan olduğunu doğruladı." ifadesi kullanılmıştı.

İslamabad yönetimi, 8 Mart 2025'te, "Afgan Vatandaşlık Kartı (ACC)" sahipleri dahil tüm düzensiz göçmenleri 31 Mart'a kadar ülkeyi terk etmeye çağırmış ve bu tarih daha sonra birkaç defa uzatılmıştı.

Pakistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yasa Dışı Yabancıların Geri Dönüş Programı"nın 1 Kasım 2023'ten bu yana uygulandığı belirtilmişti.

Yeniden başlatılan sınır dışı etme uygulaması, Pakistan'ın 2023'te yasa dışı yaşayan yabancılara yönelik başlattığı ülke çapındaki operasyonun devamı olarak görülüyor.

Kaynak: AA

