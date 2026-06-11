Pakistan'dan ABD-İran Gerilimine Tepki - Son Dakika
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Pakistan'dan ABD-İran Gerilimine Tepki

11.06.2026 11:27
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Pakistan, ABD ile İran arasındaki gerilimden endişeli, ateşkes ve diyalog çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimden derin endişe duyduklarını belirterek, taraflara ateşkese uymaları ve diyalog için alan açmaları çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle derin endişe duyduklarını söyledi.

Andrabi, "Taraflara, ateşkes konusunda varılan mutabakata uymaları, düşmanlığa son vermeleri ve diyalog ile diplomasi için alan açmaları çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Meselelerin barışçıl yolla çözümünü desteklediklerini yineleyen Andrabi, "Diyalog ve diplomasinin, çekişmeli meselelerin müzakerelerle, tarafların hakları ve sorumlulukları doğrultusunda çözülmesinin sağlanması için yol gösteren ilkeler olması görüşündeyiz." ifadesini kullandı.

Andrabi, Pakistan'ın arabulucu çabalarıyla düşmanlığa son verilmesi, hayatların kurtarılması ve diplomasiye bir şans verilmesi için çaba sarf ettiğini vurguladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'dan ABD-İran Gerilimine Tepki - Son Dakika

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